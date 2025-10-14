Restaurante D'Gústate Huelva: «Viaje a las cocinas del mundo en la costa onubense»
Luis Marquínez
Huelva
Hay provincias muy marcadas por sus grandiosos productos y en las que hay pocos valientes que se atreven a dar un paso más en la gastronomía, como es Huelva. Menos aún en los locales de costa, donde el turista e incluso los locales, generalmente van en busca de los tradicionales 'platos pescateros' propios de las localidades costeras. Pero es verdad que de vez en cuando a uno le gusta cambiar y probar cosas diferentes.
Este es el caso que nos ocupa, donde un valiente y apasionado de lo que hace Frank García ha vuelto a su provincia después de recorrer medio mundo trabajando en diferentes y renombradas cocinas y se ha instalado en la localidad costera de El Portil. Frank te transmite fuerza y pasión cuando hablas con él y te presenta sus propuestas, quizá en algún caso debe controlarla y afinar un poco ese ímpetu, pero siempre es de agradecer y te contagia sin duda. Es de esos cocineros a los que les gusta compartir y escuchar, lo que hace que el disfrute y el aprendizaje sea mutuo.
Tras algunos meses queriendo visitarlo, finalmente pude encajarlo y, en pleno verano, llegué a este coqueto y agradable local en el que nos recibieron con rico aperitivo de bienvenida consistente en unas tiras crujientes de chirivía con salsa picante de sriracha, a modo de unas bravas reinterpretadas muy agradables. También unas sorprendentes y bien ricas croquetas de fresas con mostaza de dijon y alioli de remolacha. Pasamos ya a la mesa del comedor, ya que la terraza es más que recomendable cuando hace buen tiempo, para continuar la comida.
Una vez nos sentamos vino Frank a presentarnos el menú que había pensado y en esa fuerza desmedida, nos planteó muchísimas cosas, con el mutuo afán de que probásemos cuanto más mejor, cosa que a mi me encanta, pero que claramente no pudimos llevar a término, por cantidad de propuestas y tamaño de cada una de las que nos presentó. Y que conste que prefiero y agradezco que pequen por exceso que por defecto, siempre hay tiempo y ganas de volver.
Empezó la comida por una curiosa, fresca y sabrosa ensaladilla de pollo, mango y curry, muy bien ligada y sin excesos en los aliños, bien traída. Continuamos con unas perdices escabechadas, bien ejecutadas, a mi juicio quizá demasiado sutil el escabeche, pero ricas. Servidas sobre un parmentier y con una ensalada quizá algo excesiva.
El siguiente plato fue una novedad en su carta, contundente y arriesgada, pero francamente acertada en todo, menos en su excesivo tamaño quizás. Un calamar con sobrasada y almendras, y reducción de su propia tinta, poderoso y bien presentado. De carne nos propuso unas costillas al estilo coreano con verduras al wok, buenas, pero fue el plato que menos me entusiasmó, quizá por la potencia del anterior que eclipsó un poco estos sabores.
Y para terminar lo salado, un bacalao salvaje confitado con un riquísimo parmentier de boniato y crujiente de parmesano, buen plato que hizo de gran colofón a una opípara comida y un bonito viaje.
La parte dulce nos reservó una grata sorpresa al presentarnos su interpretación del tiramisú, que lo elabora en mesa delante del comensal y al que le incorpora pistacho como toque original, muy rico y bien planteado.
Una buena carta de vinos completa la novedosa y apasionada propuesta de este lugar tan interesante.
Viajar es algo que a todos nos gusta y en esos viajes, descubrir las diferentes gastronomías del mundo es imprescindible, al menos para un apasionado como yo.
En D'Gústate te puedes permitir hacer un viaje gastronómico a un destino o a muchos a la vez e ir conociendo esas diferentes formas de cocinar de la mano de un, llamémosle loco de la gastronomía, que sabe transmitirte esa locura. Déjate llevar y móntate en su vuelo con ganas de disfrutarlo.
- Terraza
- Cruzcampo
- Abierto los domingos
- Original
- Quedar bien con un compromiso
- Cena romántica
Comida4/5
Servicio4/5
Ambiente4/5
- Creativa
- Internacional
- Solomillo de ternera
- Foie
- Calamar con sobrasada y almendras
- ensaladilla con pollo y curry
- balao salvaje confitado
