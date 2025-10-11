Así es el bar de Huelva que pone san jacobos gigantes: «Sale más barato que hacerte la comida en tu casa»

En Moguer hay un rincón donde la palabra gigante se queda corta. Se trata de la Taberna La Yunta, un bar clásico para los onubenses pero que se ha vuelto viral en TikTok tras la visita del popular creador de contenido @foodie_sevilla, conocido por andar siempre en busca de los mejores lugares para comer. Su vídeo, con más de 4.500 «me gusta» y cerca de 90 comentarios, muestra un plato que ha dejado a todos con la boca abierta: un san jacobo XXL capaz de alimentar a tres o cuatro personas por poco más de 17 euros.

«Gente, hemos encontrado el san jacobo más grande que nos hemos comido nunca», dice el tiktoker nada más recibir la bandeja. En las imágenes se aprecia una ración descomunal, con un ejemplar que se sale del plato sobre una cama de patatas fritas.

«Aquí llevan la comida XXL por bandera, y de calidad nos pareció bastante acorde con los precios», añade el foodie en su reseña, en la que también alude a la tapa -con unas cuantas piezas- de solomillo al whisky que se comió en el mismo establecimiento.

#sanjacobo ♬ sonido original - foodiesevilla @foodie_sevilla gente hemos encontrado el san jacobo 🥩 más grande que nos hemos comido nunca, aquí llevan la comida xxl por bandera 🇪🇸 y de calidad nos pareció bastante acorde con los precios 💶 esto es taberna la yunta, en moguer (huelva)📍 #comidaxxl

Más barato que comer en casa

El creador, que acumula casi 29.000 seguidores en la red social, asegura que comer en este bar «sale más barato que hacerte la comida en tu casa». En su visita, tres personas comieron por poco más de 30 euros, aunque —según confiesa— solo pudieron con la mitad del san jacobo. El resto, a un táper y para acabarlo en casa.

La publicación ha despertado la curiosidad (y el apetito) de cientos de usuarios, que se han mostrado sorprendidos por el tamaño del plato y, en algunos casos, también por el precio, considerándolo algunos excesivo para un san jacobo. Sin embargo, la mayoría de comentarios son de sorpresa ante el tamaño del plato.

La Yunta, situada en el corazón de Moguer, se consolida así como uno de esos bares donde el buen comer y las raciones generosas son parte de la identidad. Lo sabían en el pueblo y en buena parte de Huelva. Ahora, lo saben también en TikTok.