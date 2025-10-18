En este bar de Huelva puedes pedir una de las mejores tortillas de patatas de España: «¡No es una exageración!»

Pocas cosas representan mejor la esencia de la gastronomía española que una buena tortilla de patatas. Un plato que nunca falta en los bares, aunque cada sitio tiene su forma de hacerla: más o menos cuajada, con cebolla o sin ella, gruesa o fina... Sin duda, es un clásico que se pide a cualquier hora.

En Huelva destacan locales que tratan la tortilla de patatas con especial cuidado. Fandango Street, por ejemplo, ofrece hasta doce versiones distintas. Sin embargo, en la capital onubense hay otro bar que ha logrado destacar por encima del resto gracias a una tortilla de patatas que muchos consideran de las mejores de España.

Este es el bar de Huelva donde puedes pedir una de las mejores tortillas de patatas de España

Hablamos del Bar Restaurante Juan José, todo un clásico en Huelva. Con más de cuarenta años de trayectoria, se ha ganado su fama como uno de los grandes referentes de la cocina tradicional de la ciudad. Además, su secreto no está en la extravagancia, sino en el respeto por el producto y en una forma de cocinar que apuesta por la sencillez bien hecha.

Bar Restaurante Juan José Dirección: Calle Villamundaka, 1 - 21004 Huelva.

Teléfono: 959 26 38 57.

Horario: de lunes a viernes, de 07.00 a 17.00 horas y de 20.00 a 00.00 horas; los sábados abre a las 08.00 horas. Cierra los domingos.

Web:

Entre todos sus platos, la estrella indiscutible es su tortilla de patatas. Jugosa, sabrosa y con una textura inconfundible, ha sido reconocida en varias ocasiones como una de las mejores de España. Así se afirma, incluso, desde la Guía Repsol: «No es una exageración decir que Juan José tiene una de las mejores tortillas de patatas de España. La tortilla jugosa, entre otros platos, tiene en este bar de barrio su templo«.

Así es la tortilla de patatas del Bar Restaurante Juan José Facebook / Bar Restaurante Juan José

Su receta es simple, pero la ejecución perfecta; patatas, huevos, aceite de calidad y el punto justo de cuajado que la convierte en una auténtica institución gastronómica en Huelva.