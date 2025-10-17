Suscríbete a
El San Jacobo más grande de Andalucía se prepara en este bar de Huelva: «Pueden comer tres o cuatro personas»

Se trata de un local de Moguer que destaca por servir raciones muy generosas a buenos precios

Imagen del San Jacobo más grande de Andalucía que se prepara en un bar de Huelva
Álvaro Galván

En Huelva no hace falta gastar mucho para comer bien. La provincia está llena de bares y tabernas donde las tapas abundantes y los precios económicos forman parte de la identidad gastronómica local. Y es que los onubenses saben que, con poco dinero, se puede disfrutar de una buena comida.

Ahora bien, hay locales que no solo destacan por la calidad o el precio, sino por el tamaño de sus platos. Y en ese contexto, un bar de Huelva va más allá de lo habitual. Allí se prepara el que presume de ser el San Jacobo más grande de Andalucía, una elaboración tan descomunal que difícilmente puede acabárselo solo una persona.

Este es el bar de Huelva que prepara el San Jacobo más grande de Andalucía

Ese famoso San Jacobo XXL se sirve en la Taberna La Yunta, un conocido bar de Moguer donde se come bien y sin complicaciones. Es un local amplio, con una terraza cómoda y un servicio rápido y atento, ideal para quienes buscan buena comida casera sin esperas.

Taberna La Yunta

Su carta está llena de platos tradicionales y carnes a la brasa, con raciones generosas a precios ajustados. Entre sus especialidades destacan el serranito, el solomillo al whisky y, por supuesto, el gigantesco San Jacobo. «Hoy vengo a enseñarte un sitio que no vas a poder quitarte de la cabeza hasta que vayas. Tiene el San Jacobo más grande que yo haya visto nunca y te digo desde ya que comer en este bar te sale más barato que hacerte la comida en tu casa«, detalla en un vídeo la cuenta de TikTok @foodie_sevilla.

@foodie_sevilla gente hemos encontrado el san jacobo 🥩 más grande que nos hemos comido nunca, aquí llevan la comida xxl por bandera 🇪🇸 y de calidad nos pareció bastante acorde con los precios 💶 esto es taberna la yunta, en moguer (huelva)📍 #comidaxxl #sanjacobo ♬ sonido original - foodiesevilla

Ese enorme San Jacobo cuesta 17 euros y se ha convertido en todo un reclamo para quienes se atreven con los platos grandes.

