Los restaurantes de El Rocío en los que puedes comer mirando a las marismas

Mirador de la terraza de uno de los restaurantes de El Rocío donde puedes comer mirando a las marismas

Aunque la mayor afluencia de visitantes se concentra durante el fin de semana de Pentecostés, lo cierto es que cualquier momento del año es perfecto para visitar la aldea de El Rocío. Sus calles de arena y sus casas blancas invitan a recorrerla con calma. En este sentido, además de la visita obligada a la Blanca Paloma, la experiencia se completa contemplando las marismas de Doñana; un espectáculo natural que puede disfrutarse incluso mientras se come.

Y es que en El Rocío hay restaurantes privilegiados que ofrecen no solo buena gastronomía, sino también vistas únicas a este entorno incomparable. Entre ellos, destacan especialmente dos locales donde se puede comer mirando a las marismas.

Restaurante Aires de Doñana

Plato de croquetas servido en el Restaurante Aires de Doñana H24

El Restaurante Aires de Doñana lleva más de quince años reinterpretando la cocina tradicional de esta tierra, manteniendo intacta su esencia pero aportándole un toque actual. Sus cocineros trabajan con productos autóctonos (como la ternera mostrenca, la miel de mil flores o el marisco de la zona), ingredientes que extraen directamente del corazón de Doñana y que garantizan autenticidad y calidad con denominación de origen. El resultado son platos que elevan la gastronomía local a otro nivel, en los que cada detalle está cuidado al máximo. Todo ello se disfruta aún más gracias a su privilegiada ubicación, con un ventanal abierto a las marismas donde es habitual contemplar flamencos, patos reales, caballos marismeños e incluso vacas mostrencas mientras se degusta la comida.

Restaurante Toruño

Plato de pescado frito servido en el Restaurante Toruño H24

Con más de tres décadas de trayectoria, el Restaurante Toruño se ha consolidado como un referente de la gastronomía tradicional onubense. Su carta combina platos clásicos con opciones adaptadas a todos los públicos, como menús vegetarianos o propuestas concertadas para grupos, lo que lo convierte en una elección ideal tanto para celebraciones familiares como para bodas o comidas de empresa. Situado en pleno corazón del Parque Nacional de Doñana, ofrece un espacio privilegiado desde el que se respira la esencia natural de la marisma. Además, forma parte de un hotel que cuenta con 32 habitaciones y suites rodeadas de un entorno incomparable, lo que permite prolongar la experiencia y disfrutar de la tranquilidad y belleza del lugar.