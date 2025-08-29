Toma nota si vas a Isla Cristina: estos son los dos restaurantes que tienes que probar sí o sí

Ya sea en pleno verano, para disfrutar de su playa, o en cualquier otra época del año, Isla Cristina siempre es una opción perfecta para una escapada. Este rincón de la costa de Huelva, destacado por su gran tradición marinera, destaca por su ambiente tranquilo, su gente y un encanto especial que invita a volver.

Además, a ese atractivo se suma una seña de identidad que lo convierte en destino único; su profunda tradición pesquera. Esa esencia se refleja en una gastronomía que se basa principalmente en el producto local. En este sentido, entre su amplia oferta, hay dos restaurantes que destacan especialmente y que se convierten en paradas imprescindibles para saborear lo mejor de la cocina onubense.

Restaurante Casa Rufino

Chuletón de atún rojo servido en el Restaurante Casa Rufino Restaurante Casa Rufino

Casa Rufino es todo un referente en Isla Cristina desde 1956. Se trata de un restaurante con esencia marinera, donde los pescados y mariscos frescos de la costa onubense son los auténticos protagonistas. Su ambiente combina tradición y comodidad, con un acogedor comedor, un salón privado y una terraza exterior ideal para las noches más templadas. Además de cuidar cada detalle del servicio y la cocina, también piensan en la sostenibilidad con medidas como el uso de energías renovables, iluminación eficiente o sistemas de ahorro de agua. Entre sus platos estrella destaca el atún rojo, ya sea en formato sashimi de ventresca o en un chuletón, aunque cualquier opción de su carta asegura una experiencia gastronómica excelente.

Asador Los Vascos

Costillas de Angus servidas en el Asador Los Vascos H24

A pocos pasos de la terminal de ferry se encuentra el Asador Los Vascos, un rincón gastronómico con mucho encanto que ha sabido trasladar la esencia de la cocina vasca a Isla Cristina. Su propuesta combina tradición y calidad, con una carta amplia que conquista a todo tipo de paladares; entre sus especialidades sobresalen las costillas de Angus y las vieiras. El ambiente acogedor, junto con la atención cercana y profesional de su equipo, hacen de este restaurante una elección perfecta tanto para disfrutar en familia como para una velada más informal.