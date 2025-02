La milla de oro del comercio en Huelva: locales de 50 metros cuadrados a 3.000 euros

El mapa comercial de muchas ciudades ha evolucionado descentralizándose. Tradicionalmente, las tiendas más destacadas estaban en el centro, en las calles de más afluencia. Con el tiempo y la proliferación de los centros comerciales a las afueras, muchos negocios cambiaron su ubicación, aunque siguen resistiendo un buen número en el casco viejo. En el centro de Huelva, la mayoría de tiendas y bares se articulan en torno a la calle Concepción y los siguientes tramos peatonales hasta la plaza del Punto, además de la Gran Vía y La Placeta y también otras calles peatonales adyacentes.

Estos emplazamientos están muy cotizados y ubicar un negocio en ellos implica una considerable inversión, aunque un cuadrante muy concreto se lleva la palma. La aparición del centro comercial Holea, la pandemia, la venta por internet y la escasa demanda han hecho caer los precios, pero hay emplazamientos que parecen al margen de la ley de la oferta y la demanda y mantienen su estatus de milla de oro.

Calle Arquitecto Pérez Carasa Mas&GO

Es lo que ocurre con el histórico Bar Agmanir -fundado en 1963- situado en la calle Arquitecto Pérez Carasa, mirando a la calle Rábida. Su propietario, Rafael Núñez, se jubila en abril y mantendrá el bar abierto hasta final de año a la espera de que alguien acepte tomar las riendas del negocio. Lo que ha frenado a varios de los interesados es el coste del alquiler del local, que asciende a 6.000 euros al mes.

Las zonas más cotizadas

Según los datos de varias inmobiliarias de la capital y propietarios de locales contactados por Huelva24.com, este bar está en la zona más cotizada de la ciudad, que es el tramo que va desde la iglesia de la Concepción hasta el final de la calle Arquitecto Pérez Carasa. La segunda sería la zona de La Placeta y la tercera, la continuación de la primera, de Arquitecto Pérez Carasa al final de la calle Berdigón. Cogiendo como referencia un local de unos 50 metros cuadrados, en la primera zona el coste rondaría los 3.000-2.500 euros de alquiler al mes, 2.000 en la segunda y 1.500 en la tercera. No obstante, hay excepciones, especialmente en otras zonas del centro, y se pueden encontrar ofertas.

Un propietario de varios locales en el centro de Huelva y que ha trabajado toda su vida en el comercio opina que el alquiler del local del Bar Agmanir es una excepción y tiene un precio desorbitado. «6.000 euros al mes es un disparate, está fuera de mercado. Ese local debería de costar entre 2.500 y 3.000 euros», expone. Además, añade que quien se establezca allí, si optar por adquirir además una licencia nueva tendría que adaptarse a la normativa actual y, por tanto, realizar una gran inversión en obras.

Precios al margen de las circunstancias

«Hay dueños de locales que parece que no entienden que las circunstancias socioeconómicas de Huelva no son las mismas y que no han cambiado su local nada cuando la normativa exige una serie de reformas que son costosas», opina Fernando, de la Inmobilaria Huelva Centro. Critica que hay casos en los que estos propietarios «presumen de que no les importa tener el local cerrado cuando deberían de abaratar los precios y dejar que alguien se pueda ganar la vida y de paso, que a ellos no le cueste el IBI».

Añade que en algunos casos «dieron un pelotazo hace 60 años y no se han adaptado a la realidad» y apunta que «no hay voluntad» y que ésa es otra de las causas de la situación de los locales del centro, con muchos vacíos.