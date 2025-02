La falta de demanda congela los precios de los alquileres comerciales en el centro de Huelva

Un aspecto importante en el plan de negocio de cualquier establecimiento es el precio del alquiler del local, un gasto fijo que en la mayoría de los casos es el más importante y a partir del cuál se proyecta la viabilidad o no de la tienda o el bar de turno. Los locales del centro de Huelva, como ocurre en otras ciudades, son los más cotizados, pero su precio, según el caso, puede frenar hasta al más convencido de los emprendedores.

Hay un contexto general de mucha oferta y poco demanda, lo que ha causado que muchos precios caigan o se hayan mantenido en el tiempo, con la excepción de los locales de zonas muy concretas del centro, cuyos propietarios se rigen por su voluntad y no por la ley de la oferta y la demanda. Si no dan con quien esté dispuesto a pagar lo que piden prefieren mantener cerrado el local. Al margen de esos casos, hay locales bastante más baratos en otros puntos del centro.

«Hay donde elegir»

Desde Inmovista indican a Huelva24.com que los precios de los locales comerciales «están desde hace un tiempo estacionados o han caído un poco». Señalan que «la llegada de Holea reventó el centro y ahora hay muchos locales disponibles y poquísima demanda». Por tanto, «hay dónde elegir», porque no existe un movimiento comercial que antes sí había.

Local en la calle Arquitecto Pérez Carasa S. N.

Desde esta inmobiliaria indican que existe una relación inversamente proporcional entre la tendencia a la baja de los locales del centro con la subida en esta zona de las viviendas de alquiler, caso en el que «hay mucha demanda y poca oferta y con los locales es todo lo contrario», apuntan. De este modo, ejemplifican que un local que antes valía 600 euros ahora está por 450-500 y en un inmueble que se pone de nuevo en alquiler para vivienda si antes valía 500 sale ahora por 650 al mercado y se alquila con facilidad.

La gerente de un comercio en la calle Bocas señala que a raíz de la pandemia el propietario del local bajó el coste del alquiler y que posteriormente «lo subió algo», pero el precio no ha vuelto al nivel prepandemia.

«Llevo varios años que no he subido a ninguno de mis locales ni el IPC» Propietario de varios locales del centro

Por su parte, un propietario de varios en el centro de Huelva asegura que «llevo varios años que no he subido a ninguno de mis locales ni el IPC» y que está «rezando para que te paguen y no te dejen colgado».

Esta persona indica que en líneas generales, los precios han caído casi a la mitad en los últimos 20 años. Esta evolución de precios a la baja cree que se debe principalmente a la venta online. «Hay gente que va a la zapatería, se prueba el zapato y después se lo compra por internet. Es una vergüenza», opina. Otro ejemplo que aporta es que «todas las tiendas de electrodomésticos del centro han desaparecido».

Este propietario señala que al margen de la calle peatonal principal, la calle Concepción hacia adelante, hay calles a su alrededor que están languideciendo. «En la calle Rábida, hay 15 locales vacíos. En Vázquez López no hay comercios, sólo hostelería y tanto en la calle Bocas como Rascón la situación está muy parada», analiza.

Concluye que «hay muchos locales vacíos y los que están ocupados se encuentran pendientes de un hilo». Agrega que «si se vende poco cualquier alquiler es caro» y sostiene también que la rentabilidad para los propietarios igualmente «ha bajado mucho» con todos los costes que afrontan, como seguro, averías y mantenimiento. «Ya no se gana como antes», indica.

Un declive de años

Fernando, de Inmobiliaria Huelva Centro, señala que el centro de Huelva lleva «40 años muriéndose» y que más que la aparición del Holea, apunta a la peatonalización de las calles del casco viejo, que «no ayuda». «Urbanísticamente no lo entiendo y en Sevilla pasa igual». Lamenta que hay poco acceso al vehículo privado en estas zonas y que en los comercios tradicionales no hay relevo generacional y muchas franquicias.

Explica que «los precios están más o menos igual» y que dada la situación de inestabilidad «hay muchos locales que abren un rato y cierran». Expone que «en el resto de la ciudad los alquileres son muy baratos, pero son zonas de menos afluencia».

Un comerciante ya jubilado asegura que «los costes de un nuevo negocio sólo lo puede aguantar quien ponga una tienda especializada y en la que trabaje sólo el propietario», porque tener empleados implica seguros sociales, que se suman al alquiler, impuestos municipales, Hacienda, luz y agua, entre otros apartados, contando que no haya que afrontar una obra, en la que «con reforma, estanterías, mostrador, ordenador, etc, se te van 30-40.000 euros fácil». «Antes se compraba con más alegría porque se vendía mucho y ahora hay que ser más artista comprando que de vendedor», sentencia.