El chiringuito de Huelva que tiene actuaciones musicales en directo durante todo el verano: esta es su programación

El verano es época de playa, viajes, gastronomía, actividades al aire libre y también de mucha música. Los conciertos reinan en los meses estivales y hay un chiringuito de Huelva que tiene en marcha una destacada programación con artistas reconocidos, flamencos, bandas tributos, djs y música de baile. También tienen previstos espectáculos de humor de la mano de importantes especialistas y proyecciones de películas.

Se trata del Chiringuito Santa Pura, en la playa de La Antilla, en Lepe. Aquí han preparado un escenario muy variado para garantizar la diversión con atención a todos los gustos. Sus actuaciones musicales se articulan en cuatro grandes bloques: Noches flamencas (miércoles), tributos y conciertos (jueves), conciertos Santa Pura (viernes) y también se baila (domingos).

Noches flamencas y tributos

Todos los miércoles se desarrollan las Noches Flamencas (cenas con duende). En este apartado actuarán Triana Ojeda (2 de julio), Rocío Silva (9 de julio), Rocío Domínguez (16 de julio), Manuel de Angustias (23 de julio), Macarena de la Torre (30 de julio), El Bomba (6 de agosto), Manuel de Cantarote y Capullo de Jerez (13 de agosto), Lucas Carmona (20 de agosto) y Fran Cortés (27 de agosto).

Todos los jueves se desarrolla el ciclo Tributos y conciertos. Se abre el 3 de julio con un tributo a Manuel Carrasco. Los siguiente son a Hombres G (10 de julio), Alejandro Sanz (17 de julio), Melendi (24 de julio), Estopa (31 de julio), El Canto del Loco (7 de agosto) y El Último de la Fila (14 de agosto). Tras estos tributos será el turno de La Flaka el 21 de agosto y de Nolasco el 28 del mismo mes.

Grandes conciertos

El plato fuerte lo ponen las Noches de Conciertos Santa Pura, que se desarrollan todos los viernes de julio y agosto. Se abre con un tributo a Manolo García (4 de julio) y el 11 será el turno de Gonzalo Alhambra. El 18 de julio realizarán su tributo a The Beatles el grupo andaluz Los Escarabajos. El último concierto de julio será el de No me pises que llevo chanclas el 25 de julio.

En agosto, el dia 1, ofrecerá un concierto La Década Prodigiosa y el 8, Tam Tam Go. Mi hermano y yo-Rocío Soto cantarán el 15 de agosto, quedan para el final Rafa de La Unión el 22 de agosto y el día 29 La Guardia.

También se baila, cada domingo, traerá música para moverse animadamente con diferentes ritmos. Estas sesiones comienzan el 13 de julio con Ricardo del Toro y le siguen Reggaeton Beach Festival 80's & 90's (20 de julio), Les Castizos (27 de julio9, Xite & Clara (3 de agosto), Noon Music (10 agosto), Carlos Jean (17 de agosto) y nuevamente Ricardo del Toro (24 de agosto).

Cenas con humor

En las noches de Cenas con humor, cada martes, estarán Jesús Piña (8 de julio), Manolo Lera (15 de julio), Guelmi (22 de julio), José Luis Calero (29 de julio), Toni Rodríguez (5 de agosto), Morera (12 de agosto), la chirigota Los Calaita, ganadores del COAC 2025 (19 de agosto( y Miki Dkai (26 de agosto).

Horarios, entradas y precios

La mayoría de los espectáculos se desarrollan entre las 22.00 y las 22.30 horas, pero cada uno viene especificado en la programación del Chiringuito Santa Pura.

En cuanto a los precios, hay entradas desde 5, 10 y 15 euros en función del artista o banda. Se puede reservar en este enlace.

El chiringuito está abierto desde las 12.00 horas cada día y se pueden gestionar las reservas en el número 621 022 756 y en www.santapura.club, donde aparece su cara con los precios.