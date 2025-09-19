En este restaurante de Huelva puedes probar 12 tipos de tortillas de patatas diferentes: los domingos tienen 3x2

Imagen de una de las doce tortillas de patatas que puedes probar en un restaurante de Huelva

Huelva, sin duda, es un lugar donde se come bien, habiendo opciones para todos; desde bares baratos donde tapear hasta restaurantes más lujosos para ocasiones especiales. La ciudad tiene fama de buena mesa y siempre hay un sitio para disfrutar sin gastar demasiado o para darse un capricho. Eso sí, entre tanta variedad, hay platos que nunca fallan, y uno de ellos es la tortilla de patatas.

Y es que la tortilla de patatas, todo un emblema de la gastronomía nacional, gusta a todo el mundo y siempre apetece. Por eso, especial mención merece un restaurante de Huelva en el que le dan un protagonismo absoluto, ofreciendo hasta doce tipos diferentes para elegir.

Este es el restaurante de Huelva donde sirven 12 tipos de tortillas de patatas diferentes

Concretamente, en pleno centro de Huelva se encuentra Fandango Street, un local que abrió sus puertas en 2024 y que mezcla el ambiente de una taberna andaluza con un aire moderno. Su decoración está llena de guiños a la tierra, desde frases populares hasta objetos icónicos, creando un espacio que conecta de inmediato con quien lo visita.

Uno de sus platos estrella no es otro que la tortilla de patatas, servida en nada menos que doce versiones distintas, todas con ese punto cremoso y sabroso que la hace especial. Aunque esto no es lo único, pues también preparan pastas y aperitivos, disponibles para comer en el local, recoger o pedir a domicilio.

#foodie #comerenhuelva #restauranteshuelva ♬ Spanish Passion Flamenco - NyLon @huelvafoodie + DE 12 TIPOS DE TORTILLAS DE PATATAS 🥔❗ Hola Foodies! ¿Conoces algún lugar en Huelva con tortillas de patatas y pastas 🍝 de especialidad? Pues ya sí! Y es que FANDANGO STREET 💃 @fandangostreet tiene nueva carta. Cómo prometieron, cada año sacarían una nueva 🆕 Probamos 📝: 1️⃣ Tortilla de cebolla caramelizada y queso de cabra (8,9€) 2️⃣ Tortilla carbonara (9,9€) 3️⃣ Rigatonis de pistacho, pesto y jamón (10,9€) 4️⃣ Tagliatelle de boloñesa (9,9€) Y atención a sus promociones!!! ✅ Los domingos 3x2 en TORTILLAS Y PASTAS ✅ Miércoles medida anticrisis CERVEZA A 1€ ✅ Los jueves su famoso BINGO donde puede ganar hasta un JAMÓN - PREMIO SI LLEGAS AL FINAL DE ESTE TEXTO ⬇️🏆 Si mencionas a @fandangostreet en comentarios te invitamos a una cerveza GRATIS 😉🍻 - Hasta la próxima Foodies ❗ #huelva

El ambiente se completa con música acorde al estilo del lugar y una programación de ofertas y actividades que invitan a volver, como el 3x2 en tortillas y pastas de los domingos, la cerveza a un euro de los miércoles o su popular bingo que organizan los jueves.