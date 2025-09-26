Este bar prepara el montadito de carne mechada más famoso de la ciudad: «Es patrimonio de Huelva»
Tapear por el centro de Huelva es uno de los grandes placeres de los que se puede disfrutar en la ciudad. Y es que en el casco histórico se concentran muchos de los bares más conocidos de la capital onubense, donde las tapas se elaboran con producto local y sin demasiadas complicaciones. Ahora bien, entre todas las opciones, los montaditos ocupan un lugar especial en la mesa, pues son pequeños, sabrosos y perfectos para compartir.
Al hilo de lo anterior, el Bar Pappis es ya un clásico, famoso por su carta con 40 variedades distintas de montaditos. Sin embargo, destaca igualmente otro establecimiento del centro que se ha ganado la fama en Huelva por su montadito de carne mechada; un plato sencillo en apariencia, pero inigualable en sabor.
Este es el bar de Huelva famoso por su montadito de carne mechada
Hablamos de Los Cuartelillos, un bar situado entre el Barrio Obrero, las Teresianas y el Polvorín, que se ha convertido en uno de los clásicos de la vida cotidiana de Huelva. Al mediodía siempre tiene un ambiente animado, con gente que se acerca a tomar una cerveza bien fría y a acompañarla con alguna tapa o montadito.
Bar Los Cuartelillos
Dirección: Calle Roque Barcia, 21 - 21003 Huelva.
Teléfono: 959 03 93 25.
Horario: de lunes a sábados, de 12.00 a 16.30 horas y de 20.00 a 00.00 horas. Cierra los domingos.
Web: no tiene, sino página de Facebook y cuenta de Instagram.
La oferta de su carta es variada, con precios ajustados y buen producto, pero hay un plato que se ha convertido en su seña de identidad: el montadito de carne mechada. Jugoso y sabroso, es el clásico que nunca falla y que lo ha hecho famoso dentro y fuera del barrio.
La fama de este lugar y la calidad de lo que sirven han llevado a Los Cuartelillos ha obtener un Solete Repsol. De hecho, el local viene especificado en la guía con esta definición: «Casi cincuenta años de historia familiar alumbran a este bar de siempre en el que los clientes ya son familia. Su montadito de carne mechada es patrimonio de Huelva«.