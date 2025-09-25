Suscríbete a
El paraíso de los montaditos está en Huelva: en este bar sirven 40 distintos

Los productos que usa el local para elaborar estos platos son de calidad y, en su mayoría, de temporada

Á. G.

En Huelva, las tapas clásicas nunca fallan. Platos como la ensaladilla o la tortilla de patatas son fijos en cualquier barra, como también lo son los montaditos, siempre imprescindibles. Además, su tamaño permite probar varios tipos en una sola visita, y casi todos los bares ofrecen varias opciones entre las que elegir.

En este sentido, en la capital onubense hay un establecimiento que va un paso más allá, pues ofrece nada menos que 40 montaditos distintos. Una propuesta que convierte cualquier visita en un auténtico paraíso para los amantes de este pequeño pero sabroso plato.

Este es el bar de Huelva en el que sirven 40 montaditos distintos

Se trata del Bar Pappis, un clásico de Huelva que abrió sus puertas en 1981 y se encuentra en el barrio de Isla Chica. Este local combina un encanto tradicional con un ambiente cercano y acogedor, donde el trato personal es parte de la experiencia.

Bar Pappis

Siempre innovando, Pappis ofrece una gran variedad de montaditos, llegando hasta 40 opciones diferentes que hacen las delicias de quienes buscan probar algo nuevo en cada visita. De hecho, el establecimiento cuenta incluso con un Solete Repsol, y aparece en su guía con la siguiente descripción: «Si crees que la vida es mejor con pan, en el 'Bar Pappis' tienes 40 montaditos para ti, además de muchas tapas. Prueba el Martín-Martín (pollo, langostinos, picante, alioli y bacon)».

Diferentes montaditos servidos en el Bar Pappis H24

Por supuesto, la propuesta gastronómica de este local destaca por la calidad; no solo con sus montaditos, sino también con una gran variedad de tapas elaboradas con productos frescos y, en su mayoría, de temporada.

