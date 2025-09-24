Edu Míguez, chef del histórico restaurante Las Meigas, desembarca en Correlimos

El futuro de Edu Míguez, hasta hace apenas unas semanas alma mater de Las Meigas, ya tiene nombre y dirección. El cocinero onubense se incorpora a Correlimos, el conocido bar de la calle Rábida, sumándose al equipo de un establecimiento que se ha convertido en punto de encuentro del buen tapeo en la capital, y al que se incorpora no sólo como cocinero, sino también como socio.

La noticia se conocía este miércoles a través de las propias redes sociales de Correlimos, que celebraba la llegada del chef a su «familia» como un paso que refuerza su apuesta por la cocina de calidad y de cercanía.

El adiós de Las Meigas

El anuncio llega apenas dos meses después del cierre de Las Meigas, el histórico restaurante fundado en 1976 por los gallegos José Míguez y José Alonso. Con más de 45 años de trayectoria, este templo gastronómico marcó un antes y un después en la restauración onubense, introduciendo productos de excelencia —desde angulas y ostras hasta carnes gallegas— y sacando el máximo partido a la despensa de la provincia.

El cierre, oficializado el pasado 31 de julio, supuso un golpe para la hostelería local, pero también abrió la puerta a una nueva etapa. «Mientras yo esté en una cocina, Las Meigas siempre estará presente», confesaba entonces Edu Míguez, que junto a su hermana Sara había asumido el relevo generacional del negocio en 2017.

Un nuevo comienzo

Ahora, con su fichaje por Correlimos, el cocinero da un paso distinto, vinculado a la hostelería más pegada al pulso diario de la ciudad. Se trata de un movimiento que encaja con la visión que él mismo compartía en los últimos meses: acercarse al centro de Huelva, donde se concentra la vida y el ambiente.

«Nos vamos a acercar, digamos, a donde está la gente, a donde está la vida de la ciudad, al centro», señalaba en una entrevista concedida a Huelva24 hace unas semanas.

Con esta incorporación, la estela de Las Meigas se mantiene viva, aunque bajo otra marca y en otro formato.

Pese a que está por ver la cocina que Míguez ofrece desde esta nueva ubicación, el chef ya lo dejó entrever en su conversación con este periódico, por lo que cabe esperar «una cocina de proximidad, de producto onubense, pero adaptada a elaboraciones más modernas. Es aprovechar la despensa que tiene Huelva y crear conceptos mucho más actuales, mucho más frescos; conceptos de cocina internacional que se sabe ya desde hace mucho tiempo que no son modas, sino que están aquí para quedarse. Conceptos como crudos, como elaboraciones mucho más desenfadadas«.

Correlimos se caracteriza por una carta de calidad pero concisa, basada en las tapas, las buenas conservas y los montaditos a los que, con el desembarco de Edu Míguez, se dará un nuevo toque.