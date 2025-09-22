Este bar prepara la mejor ensaladilla de gambas de Huelva, según la guía Repsol: «Trabajan con pescado del día»

Esta es la mejor ensaladilla de gambas de Huelva, según la Guía Repsol

En Huelva no faltan bares con platos que se han convertido en auténticas especialidades. El Chiringuito Bárbaro (El Portil) es conocido por sus puntillitas, Casa Luciano (Ayamonte) por el morrillo de atún, Casa A'Poliña Calviño (Huelva) por la raya al pimentón y el Restaurante Rocataliata (Huelva) por sus huevos rellenos. Cada uno de ellos ha hecho de una receta concreta su carta de presentación.

Ahora bien, si hablamos de la ensaladilla, una de las tapas más típicas y presentes en cualquier barra, el protagonismo recae en otro local onubense. De hecho, según la guía Repsol, allí se prepara la mejor versión.

Este es el bar de Huelva donde se prepara la mejor ensaladilla de gambas

Ese bar es Juanito Coronel, toda una institución en Punta Umbría. Situado en pleno centro, muy cerca del puerto pesquero, abrió sus puertas en 1929 como una taberna marinera donde se reunían marineros, vecinos y veraneantes para compartir cafés, vinos y licores. Con el tiempo, y gracias a la creciente afluencia de clientes, el local amplió su oferta y empezó a servir pescados recién llegados de la costa, guisos marineros y recetas caseras.

Bar Juanito Coronel Dirección: Calle Virgen de Montemayor, 2 - 21100 Punta Umbría, Huelva.

Teléfono: 658 97 19 69.

Horario: de martes a domingo, de 12.30 a 16.00 horas y de 20.30 a 00.00 horas. Cierra los lunes.

Web: www.barjuanitocoronel.net.

Ahora bien, entre todas sus especialidades, la Guía Repsol destaca su ensaladilla de gambas: «Un clásico de los veranos en Punta Umbría, 'Juanito Coronel' tiene una ensaladilla de gambas de 10. Trabajan con pescados del día a la plancha, como la anchoa, y buenos fritos». Además, este local tiene una carta de lo más amplia, con mariscos, moluscos, chocos, pulpo, carnes de la Sierra y platos de cuchara con sabor a mar.

Ensaladilla de gambas servida en el bar Juanito Coronel Juanito Coronel

Hoy en día, el bar Juanito Coronel combina la tradición con un espacio renovado; en un edificio moderno, con decoración marinera y de madera, que mantiene intacto su espíritu de origen. ﻿