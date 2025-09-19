Esta taberna de Huelva es un templo de la chacina ibérica y las carnes: «Nada más entrar ya huele a jamón»
El establecimiento, en pleno centro de la ciudad, rinde homenaje a la cocina de mercado y a la tradición gastronómica onubense
En Huelva, la gastronomía no se limita a los pescados y mariscos frescos de la costa. La Sierra onubense aporta otra de sus grandes señas de identidad, nada más y nada menos que chacinas y carnes de calidad, con jamones, lomos, chorizos y embutidos artesanales que forman parte del patrimonio culinario de la provincia. De hecho, los bares y restaurantes de la zona aprovechan estos productos para ofrecer platos tradicionales y contundentes que destacan por su sabor auténtico.
Ahora bien, entre estos establecimientos, hay una taberna que se ha convertido en referencia; un auténtico templo de la chacina ibérica y las carnes, donde la experiencia gastronómica se eleva a otro nivel.
Esta es la taberna de Huelva considerada un templo de la chacina ibérica y las carnes
En pleno centro de Huelva, la Taberna El Condado se ha consolidado como un auténtico referente para quienes buscan disfrutar de la chacina ibérica y las carnes de la provincia. Con más de 35 años de trayectoria, este local no es solo un restaurante, sino todo un homenaje a la cocina de mercado y a la tradición gastronómica onubense, donde cada detalle cuenta y la calidad del producto es siempre la protagonista.
Taberna El Condado
Dirección: Calle Sor Angela de la Cruz, 3 - 21003 Huelva.
Teléfono: 959 26 11 23.
Web: www.tabernaelcondado.es.
La Taberna El Condado se ha ganado un lugar de culto entre los amantes del tapeo tradicional gracias a su ambiente acogedor, su trato cercano y una oferta gastronómica que combina embutidos, carnes y guisos típicos con un cuidado excepcional en la presentación, además de pescados y mariscos. Asimismo, su fama por ofrecer algunas delas mejores chacinas de Huelva ha permanecido intacta a lo largo de los años, y hoy sigue destacando en sitios especializadas como la Guía Repsol: «Nada más entrar ya huele a jamón, y es que aquí el ibérico es el rey. Déjate llevar por sus chacinas ibéricas y por las buenas carnes».
Por otra parte, entre sus distintivos más originales se encuentra un grifo de cerveza con forma de jamón, que refleja a la perfección el espíritu del lugar.