Las carrilleras más famosas de Huelva se sirven en este restaurante de la Sierra: «Brutales e irresistibles»

La Sierra de Huelva es uno de los mejores lugares para comer en la provincia. Y es que en toda esa zona hay numerosos bares y restaurantes donde se puede disfrutar de una cocina tradicional, basada en productos locales como el jamón ibérico, la carne de cerdo o las setas.

Entre todos esos establecimiento serranos, hay uno que se ha hecho especialmente conocido por un plato: las carrilleras. Son ya las más famosas de Huelva, elaboradas con ingredientes de la propia Sierra y con una receta que mantiene el sabor auténtico de la zona.

Este es el restaurante que sirve las carrilleras más famosas de Huelva

Las carrilleras más famosas de Huelva se sirven en el Restaurante Montecruz, en Aracena. Manuel García, cocinero y regente del local, habla de este plato en un vídeo publicado en TikTok por el propio establecimiento (@restaurantemontecruz). «La carrillera, al ser un músculo de la mandíbula, es una pieza dura. Necesita, dependiendo del agua, de la cantidad y los ingredientes, como mínimo una hora y media de elaboración«, explica.

Todos los productos necesarios para la elaboración de este plato provienen de la huerta de Aracena: cebolla, tomate, zanahoria, pimiento rojo y verde. Además, como especias, se usa sal, pimienta, perejil, laurel. Otro ingrediente clave es el vino oloroso seco del Condado de Huelva. Sin olvidar las patatas panaderas de guarnición.

Restaurante Montecruz Dirección: Calle San Pedro, 36 - 21200 Aracena, Huelva.

Horario: de viernes a domingo, de 09.30 a 00.00 horas; lunes, martes y jueves, de 09.30 a 19.00 horas. Cierra los miércoles.

Teléfono: 616 94 57 68.

Web: no tiene, sino cuenta de Instagram.

Por sus productos y su elaboración, las carrilleras es uno de los platos estrella del Restaurante Montecruz. Ahora bien, además de los productos ibéricos, otras especialidades de este establecimiento son las recetas a base de setas y carne de caza de temporada.