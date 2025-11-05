Esta cafetería de Huelva se ha hecho famosa por sus increíbles dulces XXL: «¡Con esto come una familia!»

En la provincia de Huelva, más allá de los pescados y mariscos de la costa y de las carnes ibéricas de la Sierra, hay un gusto muy especial por lo dulce. Se nota en los huesos de santo de la Confitería La Victoria, en las tartas de la Tartería Las Alemanas, en los churros de la Cafetería Churrería Mario, en los helados artesanos de 19 Palmeras o en el chocolate de la Pastelería Dioni.

Cualquiera de los establecimientos y las delicatessen mencionadas son ideales para un buen desayuno o una merienda. Y, a todo ello, hay que sumar también una cafetería de Huelva se ha hecho famosa por sus increíbles dulces XXL, un local donde lo dulce se elabora y se disfruta a lo grande. Nunca mejor dicho.

Esta es la cafetería de Huelva que se ha hecho famosa por sus increíbles dulces XXL

Y es que en Huelva capital se encuentra la Cafetería Galaroza, la cual está situada dentro de un supermercado Dia. Su fama viene por sus pasteles gigantes; productos tan grandes y llamativos que muchas veces se agotan.

Los clientes acuden expresamente a probar sus creaciones, que van desde bollycaos rellenos de KitKat o Kinder Bueno hasta berlinas, cuñas o caracolas con combinaciones irresistibles de chocolate, galleta o pistacho.

Además, el éxito de esta cafetería no se limita solo a sus dulces XXL. También ofrece desayunos completos, montaditos, bocadillos, tapas frías y calientes, y unos churros irresistibles. Un lugar sencillo, pero con una propuesta tan contundente que ha hecho que Galaroza gane fama en la industria pastelera de la capital onubense.