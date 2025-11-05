La unión de Las Meigas y Correlimos se materializa en Charrán, el nuevo restaurante que abrirá sus puertas en Huelva este mes

La fusión entre Las Meigas y Correlimos ha tomado forma bajo un nombre evocador y cargado de intención: Charrán. El nuevo restaurante, impulsado por el chef Edu Míguez -Las Meigas- y el equipo de la abacería Correlimos, abrirá sus puertas próximamente en la calle Rábida, donde ya dan forma al nuevo establecimiento.

La próxima apertura llega tras una efectiva campaña de presentación en redes que, desde hace días, viene invitando a los onubenses a «encontrar el nido», alimentando la expectación en torno al proyecto. «De Meigas, la raíz. De Correlimos, el impulso. Charrán es el vuelo compartido: el nuevo restaurante creado por Edu Míguez y el equipo de Correlimos. Dos pájaros, un mismo cielo», anunciaban finalmente este martes, desvelando el nombre elegido para el nuevo restaurante. Un nombre que no es casual: el charrán —conocido también como golondrina de mar— es un ave marina estilizada y de elegancia en vuelo, que representa migración, ligereza y horizonte abierto. Además, se une a otra, Correlimos, para ampliar la familia.

Así, según ha podido confirmar Huelva24, la previsión es que Charrán abra sus puertas a mediados de noviembre, con una presentación oficial prevista para el día 20 si no surge ningún contratiempo en los últimos preparativos.

Fruto de la fusión

El nuevo espacio supone la materialización de la fusión anunciada recientemente, tras conocerse el fin de Las Meigas tal y como se venía concibiendo en el último medio siglo. Su alma mater, Edu Míguez, explicaba entonces su intención de evolucionar hacia otro concepto -con la misma base de cocina de calidad- y la sintonía con la gestión de Correlimos.

«Conseguir un híbrido entre esa hostelería clásica que ofrecíamos en Las Meigas y esa otra mucho más moderna y dinámica de Correlimos» era el objetivo que se marcaba entonces el chef, explicando que el nuevo proyecto ofrecería lo mejor de cada casa: del antiguo restaurante de la familia Míguez, el tratamiento de la materia prima y la atención al detalle; de Correlimos, su apertura, su frescura y su capacidad para generar experiencia y comunidad en torno a la barra.

Ese espíritu se refuerza ahora con el concepto Charrán, un nuevo restaurante que busca mantener la calidez del trato personalizado que caracterizaba al histórico establecimiento fundado en 1976, integrado ahora en una propuesta con otra energía, otro ritmo y otra manera de habitar el espacio gastronómico. Con el vuelo ya anunciado y el nido elegido, solo queda el despegue.