Raya al pimentón: este es el restaurante en el que puedes probar este plato típico de Huelva

Raya al pimentón, uno de los platos más típicos de Huelva

La raya con pimentón es uno de los platos más representativos de la cocina tradicional de Huelva. Se prepara con la carne de la aleta y el hígado del pez raya, cocinados en un majado de pimentón, ajo y comino. Es una receta sencilla, sabrosa y saludable que forma parte del recetario popular de la provincia y que sigue muy presente en bares y restaurantes.

A día de hoy, este plato sigue siendo una referencia en la gastronomía onubense. Algunos locales lo preparan con especial acierto, respetando la receta original y dándole todo el protagonismo que merece, destacando especialmente uno de los sitios imprescindibles de la provincia donde tapear.

Este es el restaurante en el que puedes probar la raya con pimentón

Así, quienes quieran probar la típica raya con pimentón en Huelva deben acudir a uno de los lugares más recomendables, como es Casa A'Poliña Calviño. Está en pleno centro de la ciudad, muy cerca del Mercado del Carmen, y se ha consolidado como uno de esos restaurantes que saben combinar cocina casera, precios razonables y un trato cercano.

Casa A'Poliña Calviño Dirección: Calle Tendaleras, 9 - 21001 Huelva.

Teléfono: 959 24 98 36.

Horario: de lunes a sábado, de 08.00 a 19.00 horas. Cierra los domingos.

Web: no tiene web, sino página de Facebook.

Su carta apuesta por el producto local, con especial atención al recetario marinero y guiños a la cocina gallega. Entre sus platos más destacados está, cómo no, la raya con pimentón, que preparan con mimo y respetando la receta tradicional. Ahora bien, también merece la pena probar sus fabes con chocos y langostinos, el pez espada con tomate, la ensaladilla de remolacha, las huevas con mayonesa o los huevos con patatas y chistorra.

Imágenes de Casa A'Poliña Calviño Facebook / Restaurante Calviño Huelva «Casa A'poliña»

Casa A'Poliña Calviño es un sitio donde se nota que hay buena mano en la cocina, y donde el ambiente familiar, la decoración y el cuidado en cada detalle hacen que la experiencia recuerde a comer en casa.