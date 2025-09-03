Restaurantes de lujo en Huelva: estos son los más exclusivos para una ocasión especial
Opciones perfectas para quienes buscan lo mejor de la cocina onubense en su versión más selecta
Huelva es una provincia con mucho que ofrecer a nivel gastronómico. En la costa, destacan pescados y mariscos tan reconocidos como la gamba blanca, las coquinas o el atún, mientras que en la sierra la protagonista es la carne ibérica, acompañada de una despensa rica y variada. A esto se suman los vinos del Condado, que aportan el maridaje perfecto a cualquier propuesta.
Ahora bien, más allá de estas opciones tradicionales, la provincia cuenta también con restaurantes de lujo que llevan sus productos a otro nivel. Espacios exclusivos donde probar elaboraciones cuidadas al detalle y vivir una experiencia distinta, pensada para ocasiones especiales y para quienes buscan lo mejor de la cocina onubense en su versión más selecta.
Restaurante Azabache
Azabache abrió sus puertas en 1996 como un bar de tapas y, con el paso de los años, ha sabido transformarse en uno de los restaurantes más reconocidos de Huelva. Su evolución hacia un espacio elegante no ha hecho que pierda la esencia que lo caracteriza, como los productos de temporada, una cocina tradicional y un trato cercano al cliente. Hoy en día es un referente gastronómico en la ciudad, con platos que han recibido elogios de expertos y visitantes. Su ensaladilla, considerada la mejor de Huelva, demuestra cómo en Azabache saben dar protagonismo incluso a las recetas más sencillas. El atún es otro de los grandes reclamos, con propuestas como los taquitos a baja temperatura, la ventresca, el tartar o los morrillos. Tanto es así, que incluso la Reina Sofía eligió este restaurante para hacer una parada durante su visita a la ciudad en 2024.
Restaurante Azabache
-
Dirección: Calle Vázquez López, 22 - 21001 Huelva.
-
Teléfono: 959 25 75 28.
-
Restaurante Las Meigas
Las Meigas es un restaurante elegante y tranquilo, ideal para quienes buscan buena cocina en un ambiente cuidado. Su propuesta combina lo mejor de la tradición gallega y onubense, con especialidades como las vieiras al horno, las cocochas, el pulpo, los chipirones en su tinta o la merluza a la gallega, además de una amplia selección de pescados y mariscos de la costa. El servicio es otro de sus puntos fuertes, lo que lo convierte en un lugar de referencia en Huelva. Dispone de un espacioso salón central y varios comedores privados, perfectos tanto para reuniones más íntimas como para celebraciones y eventos de mayor tamaño, por lo que conviene reservar con antelación.
Restaurante Las Meigas
-
Dirección: Avenida Guatemala, 44, Local 1 - 21003 Huelva.
-
Teléfono: 959 27 19 58.
-
Restaurante Portichuelo
Con más de 25 años de trayectoria, Portichuelo se ha consolidado como uno de los clásicos de Huelva capital. Su propuesta se centra en la cocina tradicional, con una carta que refleja la esencia del Andévalo a través de mariscos frescos, guisos caseros y carnes ibéricas de gran calidad. El jamón ocupa un lugar destacado, acompañado por pescados y productos de la región seleccionados con esmero. Todo ello se disfruta en un ambiente acogedor, con salones modernos y cálidos donde la bodega expuesta completa la experiencia gastronómica.
Restaurante Portichuelo
-
Dirección: Calle Vázquez López, 15 - 21001 Huelva.
-
Teléfono: 678 56 48 17.
-
Restaurante Macha
Ubicado en pleno centro de Huelva, el Restaurante Macha se presenta como un espacio moderno y exclusivo donde la experiencia gastronómica va más allá de la comida. Su carta combina carnes y pescados a la brasa, arroces, productos gallegos y tapas elaboradas, todo acompañado de un servicio cuidado en un entorno elegante. Entre sus especialidades destaca el cilindro de atún, preparado a la plancha con verduras, junto a piezas de carne como solomillos y chuletones de buey cocinados en horno propio, que hacen de este lugar una parada imprescindible para quienes buscan una cocina de calidad con un toque distintivo.
Restaurante Macha
-
Dirección: Calle Vázquez López, 22 - 21001 Huelva.
-
Teléfono: 959 10 02 50.
-
Web: no tiene, sino página de Facebook.
Restaurante Casa Rufino
Casa Rufino es todo un referente en Isla Cristina desde los años 60 y un clásico de la gastronomía onubense. Su propuesta se basa en una cocina de producto con toques de autor, donde los pescados y mariscos frescos de la costa tienen un papel protagonista. Son especialistas en atún rojo de almadraba, que dominan en todos sus cortes, además de trabajar con especies como la corvina o el mero. El restaurante cuenta con un amplio comedor, un reservado y una terraza ideal para las noches templadas, ofreciendo un ambiente marinero que combina tradición y comodidad. Su compromiso con la sostenibilidad también lo distingue, apostando por energías renovables y sistemas de ahorro en sus instalaciones. Y, entre sus platos más reconocidos, destacan el sashimi de ventresca o el chuletón de atún, opciones que consolidan a Casa Rufino como una de las paradas imprescindibles en la provincia.
Restaurante Casa Rufino
-
Dirección: Calle Eucalipto, 1 - 21410 Isla Cristina, Huelva.
-
Teléfono: 959 33 08 10.
-
Casa Luciano, en Ayamonte, es un restaurante con historia que lleva ofreciendo su cocina desde 1965. Su ambiente acogedor combina dos salones climatizados, un reservado y una agradable terraza para disfrutar en cualquier época del año. La propuesta gastronómica se centra en productos de la tierra y del mar, destacando pescados y mariscos frescos, guisos marineros y recetas tradicionales que reflejan la riqueza de la gastronomía onubense. Entre sus platos más destacados se encuentran el morrillo de atún rojo al horno, el calamar relleno de cola de langostino y jamón, y la raya al pimentón, mientras que la coquina, cuando está disponible, también se convierte en una de las estrellas de la carta.
Restaurante Casa Luciano
-
Dirección: Calle la Palma del Condado, 1 - 21400 Ayamonte, Huelva.
-
Teléfono: 959 47 10 71.
-
Web: www.casa-luciano.es.