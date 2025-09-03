Restaurantes de lujo en Huelva: estos son los más exclusivos para una ocasión especial

Plato de perdiz en escabeche, cecina y granada servido en Las Meigas, uno de los restaurantes de lujo más exclusivos de Huelva

Huelva es una provincia con mucho que ofrecer a nivel gastronómico. En la costa, destacan pescados y mariscos tan reconocidos como la gamba blanca, las coquinas o el atún, mientras que en la sierra la protagonista es la carne ibérica, acompañada de una despensa rica y variada. A esto se suman los vinos del Condado, que aportan el maridaje perfecto a cualquier propuesta.

Ahora bien, más allá de estas opciones tradicionales, la provincia cuenta también con restaurantes de lujo que llevan sus productos a otro nivel. Espacios exclusivos donde probar elaboraciones cuidadas al detalle y vivir una experiencia distinta, pensada para ocasiones especiales y para quienes buscan lo mejor de la cocina onubense en su versión más selecta.

Restaurante Azabache

Gurumelos servidos en el Restaurante Azabache Restaurante Azabache

Azabache abrió sus puertas en 1996 como un bar de tapas y, con el paso de los años, ha sabido transformarse en uno de los restaurantes más reconocidos de Huelva. Su evolución hacia un espacio elegante no ha hecho que pierda la esencia que lo caracteriza, como los productos de temporada, una cocina tradicional y un trato cercano al cliente. Hoy en día es un referente gastronómico en la ciudad, con platos que han recibido elogios de expertos y visitantes. Su ensaladilla, considerada la mejor de Huelva, demuestra cómo en Azabache saben dar protagonismo incluso a las recetas más sencillas. El atún es otro de los grandes reclamos, con propuestas como los taquitos a baja temperatura, la ventresca, el tartar o los morrillos. Tanto es así, que incluso la Reina Sofía eligió este restaurante para hacer una parada durante su visita a la ciudad en 2024.

Restaurante Las Meigas

Presa ibérica en ensalada tailandesa servida en el Restaurante Las Meigas Facebook / Restaurante Las Meigas

Las Meigas es un restaurante elegante y tranquilo, ideal para quienes buscan buena cocina en un ambiente cuidado. Su propuesta combina lo mejor de la tradición gallega y onubense, con especialidades como las vieiras al horno, las cocochas, el pulpo, los chipirones en su tinta o la merluza a la gallega, además de una amplia selección de pescados y mariscos de la costa. El servicio es otro de sus puntos fuertes, lo que lo convierte en un lugar de referencia en Huelva. Dispone de un espacioso salón central y varios comedores privados, perfectos tanto para reuniones más íntimas como para celebraciones y eventos de mayor tamaño, por lo que conviene reservar con antelación.

Restaurante Portichuelo

Cazuela con pescado y mariscos servida en el Restaurante Portichuelo Restaurante Portichuelo

Con más de 25 años de trayectoria, Portichuelo se ha consolidado como uno de los clásicos de Huelva capital. Su propuesta se centra en la cocina tradicional, con una carta que refleja la esencia del Andévalo a través de mariscos frescos, guisos caseros y carnes ibéricas de gran calidad. El jamón ocupa un lugar destacado, acompañado por pescados y productos de la región seleccionados con esmero. Todo ello se disfruta en un ambiente acogedor, con salones modernos y cálidos donde la bodega expuesta completa la experiencia gastronómica.

Restaurante Macha

Plato de vieiras servido en el Restaurante Macha Facebook / Bar- Restaurante Macha

Ubicado en pleno centro de Huelva, el Restaurante Macha se presenta como un espacio moderno y exclusivo donde la experiencia gastronómica va más allá de la comida. Su carta combina carnes y pescados a la brasa, arroces, productos gallegos y tapas elaboradas, todo acompañado de un servicio cuidado en un entorno elegante. Entre sus especialidades destaca el cilindro de atún, preparado a la plancha con verduras, junto a piezas de carne como solomillos y chuletones de buey cocinados en horno propio, que hacen de este lugar una parada imprescindible para quienes buscan una cocina de calidad con un toque distintivo.

Restaurante Casa Rufino

Plato de Ventresca atún ahumado sobre mahonesa de ajos negros servido en Casa Rufino Facebook / Restaurante Casa Rufino

Casa Rufino es todo un referente en Isla Cristina desde los años 60 y un clásico de la gastronomía onubense. Su propuesta se basa en una cocina de producto con toques de autor, donde los pescados y mariscos frescos de la costa tienen un papel protagonista. Son especialistas en atún rojo de almadraba, que dominan en todos sus cortes, además de trabajar con especies como la corvina o el mero. El restaurante cuenta con un amplio comedor, un reservado y una terraza ideal para las noches templadas, ofreciendo un ambiente marinero que combina tradición y comodidad. Su compromiso con la sostenibilidad también lo distingue, apostando por energías renovables y sistemas de ahorro en sus instalaciones. Y, entre sus platos más reconocidos, destacan el sashimi de ventresca o el chuletón de atún, opciones que consolidan a Casa Rufino como una de las paradas imprescindibles en la provincia.

Plato de cola de toro servido en Casa Luciano H24

Casa Luciano, en Ayamonte, es un restaurante con historia que lleva ofreciendo su cocina desde 1965. Su ambiente acogedor combina dos salones climatizados, un reservado y una agradable terraza para disfrutar en cualquier época del año. La propuesta gastronómica se centra en productos de la tierra y del mar, destacando pescados y mariscos frescos, guisos marineros y recetas tradicionales que reflejan la riqueza de la gastronomía onubense. Entre sus platos más destacados se encuentran el morrillo de atún rojo al horno, el calamar relleno de cola de langostino y jamón, y la raya al pimentón, mientras que la coquina, cuando está disponible, también se convierte en una de las estrellas de la carta.