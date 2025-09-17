Suscríbete a
Unas de las mejores puntillitas de toda Huelva se preparan en este chiringuito de El Portil

En este local elaboran esta fritura de forma cuidada, ligera y crujiente, que deja intacto el sabor de un producto de calidad

La gastronomía de Huelva está sustentada especialmente en buenos pescados y mariscos. Atún, gambas, coquinas o el clásico pescaíto frito son parte de su excelente cocina y de lo que cualquiera busca cuando se acerca a la costa onubense. Productos frescos y preparados de forma sencilla.

Entre todos ellos, las puntillitas siempre son protagonistas en las mesas. Fritas en su punto justo, crujientes y sabrosas, son una de las tapas más buscadas en bares y chiringuitos. Se pueden probar en muchos sitios a lo largo de la costa, pero hay un chiringuito en El Portil que se ha ganado fama por servir unas de las mejores de toda Huelva.

Este es el chiringuito de El Portil que prepara unas de las mejores puntillitas de toda Huelva

Ese chiringuito no es otro que Bárbaro, todo un referente en El Portil desde que abrió sus puertas en 1991 de la mano de Antonio Pina, miembro de una familia con raíces hosteleras en Sevilla. Desde entonces se ha convertido en un punto de encuentro para quienes buscan buenos pescado, mariscos frescos y una cocina que respeta la tradición sin dejar de sorprender.

Chiringuito Bárbaro

En su carta destacan las puntillitas (consideradas por muchos unas de las mejores de Huelva) y las tortillitas de camarones; de hecho, ambos platos han sido reconocidos incluso por la Guía Repsol: «Con unas impresionantes vistas del océano por su posición, este chiringuito ofrece una cocina tradicional. A destacar, fritos como las puntillitas o las tortillitas de camarones«.

Imagen de un plato de puntillitas
Imagen de un plato de puntillitas H24

El secreto, tal y como afirman desde la web del propio establecimiento, está en la materia prima y en una fritura cuidada, ligera y crujiente, que deja intacto el sabor del mar. Todo ello acompañado de un ambiente relajado frente al océano, que convierte cada comida en una experiencia completa.

