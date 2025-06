La alcaldesa de Huelva dice que las cuentas del ministro Puente para el AVE «no salen»

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda ha manifestado que «no salen» las cuentas en la fecha para la conexión por AVE entre Huelva y Sevilla aportada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, que aseguró que estará para finales de 2028 o principios de 2029 en el saluda de la revista de las Fiestas de San Juan del Puerto.

«Me gustaría que viniera a Huelva a dar plazos y presupuestos, porque las cuentas que él da a mí no me salen», ha declarado a preguntas de los periodistas la regidora onubense, que ha resaltado que ahora mismo no hay proyecto aún para esta conexión ferroviaria.

Ha explicado que «si se van a utilizar 42 meses para hacer el proyecto, luego hay que licitar la obra, realizar la obras… las cuentas no salen». En marzo el Ministerio de Transportes publicó en el BOE la licitación por 35 millones de euros para la redacción de los proyectos básicos y de construcción, para los que daba un plazo máximo de 42 meses -tres años y medio-.

«Es un tema muy importante para Huelva»

Ante esta situación, Miranda ha reclamado a Puente que «sea serio, por favor, que es un tema muy importante para Huelva». También le ha vuelto a pedir que «venga a Huelva y que nos explique a las administraciones y también a los agentes sociales y económicos y a la mesa de las infraestructuras, que explique los presupuestos y los plazos, que hasta ahora no los ha explicado y es su obligación».

«Me gustaría que este tema se tomara con estricta seriedad y serenidad porque para Huelva es muy importante el AVE», ha insistido la alcaldesa de Huelva, que ha recordado que la obligación de Puente también es solucionar «la situación inmediata» de Huelva, con frecuentes problemas de retrasos, averías en sus trenes y obras que han interrumpido el funcionamiento normal de los viajes previstos. «Huelva no puede estar aislada como en los últimos tiempos por culpa de la situación ferroviaria».

Miranda ha recalcado que «cada dos por tres se están estropeando los trenes, que son tercermundistas. Hay que arreglar ya la situación y le pido al ministro que lo haga lo antes posible, que se acerca el verano y Huelva está en estas condiciones ferroviarias».