Fernando Romero Vallín: «El pregón lo he escrito en la playa, donde me siento libre»

Las tablas del Gran Teatro acogerán en la mañana del Domingo de Pasión, como es tradición, el pregón de la Semana Santa de Huelva. Fernando Romero Vallín será el encargado de poner su poesía al servicio de las hermandades de la ciudad para anunciar la Semana Santa de 2025. La del Año Jubilar, la del año de la Esperanza. A pocas horas de que se ponga el chaqué conversamos con el pregonero, para conocer un poco más cómo ha sido esta labor de pregonar a Huelva.

-Fernando, a pocos días, prácticamente horas de subirse a las tablas. ¿Cómo está el pregonero?

-Pues mira, ahora mismo el pregonero está tranquilo. Date cuenta de que son muchos meses trabajando y ya es que ya es la culminación de todo el trabajo que he realizado. Va por momentos, también hay momentos donde uno se altera un poquillo más, sobre todo pensando en la magnitud que tiene este evento. Pero sí es verdad que encuentro la tranquilidad y la calma. Yo creo que ahora es lo más necesario para un pregonero.

-¿Cómo ha sido escribirlo, ha sido un proceso tranquilo?

-Mira, yo lo he escrito poco a poco, a mí no me gustan las cosas tan a la ligera y sobre todo nunca esperar al último día. Yo desde el otro día que me dijeran en mi cargo, diremos, yo ya empecé a escribir. Yo en septiembre estaba escribiendo lo que es el pregón de la Semana Santa, con lo cual a mí me gustan las cosas muy tranquilas, muy despacito y bien.

«Desde siempre he tenido la ilusión de ser algún año pregonero de la Semana Santa»

-Vamos a retrotraernos a cuando le comunica el presidente que va a ser el pregonero. ¿Cómo recibiste ese encargo?

-Pues mira, la noticia la encajé como un shock, la verdad. Porque un cargo así o el encargo de tal magnitud, diríamos, del pregón, a mí me supuso no creérmelo. Estuve durante un tiempo pensando un poco que si era cierto o no era cierto lo que me estaba pasando. Lo acepté con toda la ilusión del mundo, no podía ser de otra forma, porque me gusta mucho escribir y desde siempre he tenido la ilusión de ser algún año pregonero de la Semana Santa. La cogí con un cariño especial y bueno, no quise desaprovechar el momento de poder hacerlo.

-¿Era algo que esperabas? Siempre sabemos que hay quinielas de candidatos y tu nombre era uno de ellos.

-Nunca me lo he esperado. Yo sinceramente pocas cosas me espero, las cosas van sucediendo y van pasando. Pero nunca me lo pensé y menos a cuatro meses de haber dado el pregón de la Hermandad del Rocío de Huelva. Era un poco impensable que me fueran a encargar este pregón, pero mira, sucedió y yo súper ilusionado.

El pregonero, durante la entrevista H. Corpa

-Hablando de ese pregón, también ha realizado una exaltación en el Santuario, a los pies de la Virgen. ¿Es muy distinto pregonar o escribir para la Semana Santa que para la Romería del Rocío?

-Totalmente diferente, son registros completamente diferentes, no tienen nada que ver. Nada, o sea, absolutamente nada. Hay que resetearse y buscar tu yo interior realmente. Todo el mundo sabemos la finalidad de las cofradías. Es otra cosa completamente diferente. Uno es la alegría y la romería y demás. El otro es la pena porque se muere Jesús.

-Volviendo al presente o a un pasado más inmediato, ¿cuándo se termina de escribir el pregón?

-Realmente el pregón nunca se termina de escribir. Nunca, porque siempre hay algún que otro pensamiento. Si es verdad que un día determinas acabar, que es diferente. El pregón, como todo en la vida, lo que piensas hoy, mañana se modifica, si es cierto. Pero llega un momento que tú tienes que decir, hasta aquí se va a hacer y hasta aquí se hace. Y fueron unos meses de trabajo.

«El mar, el aire, nuestro cielo, nuestro sol, me da la inspiración necesaria»

-¿Cómo se ha escrito este pregón?

-Pues mira, lo he escrito en la playa, que es donde yo suelo escribir, al aire libre. Me gusta mucho lo que es la naturaleza, sentirme libre, no estar atado ni tener cadenas a la hora de componer. Y si es verdad que el mar me da esa tranquilidad. El mar, el aire, nuestro cielo, nuestro sol, me da la inspiración necesaria. Me gusta el aire libre.

-¿Tiene alguna dedicatoria especial?

-Hombre, el pregón se lo voy a dedicar, como no, a mi madre. Le dediqué el pregón de la Hermandad del Rocío de Huelva y este, si Dios quiere, también quisiera hacerlo. Es la persona que ha convivido conmigo, codo con codo, todos los versos de mi pregón. La persona que siempre ha estado ahí, que me ha ayudado, que me ha alentado. Y como la parte más principal de mi vida, pues se la voy a dedicar a ella.

H. Corpa

-¿Ha pensado ya en esa mañana del pregón?

-No me lo he pensado. Porque cada día te surgen cosas nuevas. Cada día es un sentimiento que tú no esperabas. Cada momento, cada persona que conoces, cada acto. Esa mañana no me la puedo ni imaginar. No me la puedo ni imaginar. Será, supongo, que una cosa muy bonita. Pero no llego a alcanzar lo que será.

«Hay mucha unión entre todas las hermandades y no lo deberíamos de perder, sino todavía aumentarlo más»

-En estos meses, desde que fue anunciado como pregonero, hemos visto que ha visitado todas las hermandades de la ciudad y ha sido recibido por ellas.

-Pues mira, yo siempre he pensado que el pregonero no es más que un servidor, es un trabajador más de la Semana Santa. Igual que el que viste imágenes, igual que el que hace fotografías, o el que borda una mantilla. Es un trabajo. Y yo creo que la figura del pregonero hay que acercarla a todas las hermandades. Sí es cierto que estaba ya muy cerca, pero bueno, nunca está de más que el pregonero se preocupe y cree un vínculo especial. Ha sido súper gratificante, he estado rezando delante de todas las hermandades. Me han enseñado sus penas, sus alegrías, sus ilusiones, sus proyectos… Estamos en un buen momento de la Semana Santa, gracias a Dios. Hay mucha unión entre todas las hermandades y no lo deberíamos de perder, sino todavía aumentarlo más. Ha sido enriquecedor por todas las partes, por ellos, porque eran visitados, y por mi porque las visitaba.

-¿Cómo será el pregón? Le conocemos su faceta en el mundo de la música, ¿será un pregón musical?

-Yo pienso que cada pregón, cada persona, lo lleva a su terreno. Sí es cierto que yo soy muy cofrade, pero yo creo que la música es parte importantísima de un acto. Hay melodías que te evocan a otra época, hay olores que te evocan a otros momentos. La música va a estar presente. No quizás mucho, porque es lógico, tampoco puedes partir los cánones de lo que es un pregón. Pero sí se pueden ir intercalando ideas nuevas, que engrandezca en sí el acto, que no sea un acto monótono, sino que tenga sus altibajos musicales. Yo creo que puede favorecer mucho.

El pregonero, junto al entrevistador H. Corpa

-¿Ha decidido ya el pregonero la marcha con la línea de regatas?

-Sí.

-¿Nos lo puede decir?

-Sí, va a arrancar con Esperanza por Huelva Coronada. De mi Hermandad de la Esperanza. Es que es el año nuestro, por decirlo así. Además hace 25 años de la coronación, el Año Jubilar, el año de la Esperanza. Se han rodeado ciertas cosas que yo como pregonero y como hermano, pues también las voy a realzar en la medida de mis posibilidades.

-Hace unos días veíamos cómo la hermandad se entrega de las pastas del pregón. ¿Cómo ha vivido esta Cuaresma o estos meses en su hermandad?

-Pues mira, ha sido maravilloso. Desde aquí quiero darle las gracias a su hermano mayor, Manolo Mora, a su vestido, a Pepe Aracena, a toda su junta de gobierno que nunca han tenido ningún pero conmigo, sino al contrario, siempre han sido muestras de gratitud. Me llevo el cariño y el amor de mi gente. Y recibir las pastas ha sido el culmen, quizás. Bueno, el culmen será, si Dios quiere, esa misma mañana porque me van a hacer la misa delante de la Virgen. A las 10 de la mañana estaré en la iglesia de la Santa María de la Esperanza y todo el que quiera estar allí un rato con nosotros está invitado.

-El año pasado fue David Martín pregonero. Amigo suyo, devoto de la Virgen de Rocío, persona también muy mariana. ¿Le ha dado algún consejo?

-Sí él, como bien dices, es mi amigo, mi amigo de la Hermandad de Rocío, amigo cofrade. Hemos coincidido en diferentes charlas y coloquios y en diferentes actos. Y él lo único que me comenta es que disfrute mucho. Que lo disfrute, que haga el acto mío. Y que si disfruto yo, evidentemente, disfrutaremos todos

«La Virgen de Rocío, como Madre de Dios, por supuesto que va a estar»

-¿Tendrá un lugar la patrona de Almonte en este pregón?

-Sí, va a tener un huequecito. No lo que yo quisiera, evidentemente, porque hay que ceñirse a unos cánones. Pero la Virgen de Rocío, como Madre de Dios, por supuesto que va a estar.

-¿Qué ha sido lo más difícil a la hora de enfrentarte al folio en blanco? A la hora de escribir el pregón.

-Lo más difícil, fíjate, son las imágenes que más quieres. Porque todo te parece poco. Nunca estás satisfecho. Cada vez quieres hacerlo más y más y te das cuenta que no, que ya no hay más. Que una cosa es lo que tú expresas y otra cosa ya es tu yo interior, que ya eso se queda ahí. Pero quizás las imágenes a las que tú tienes más devoción es más difícil escribir.

-Para terminar, ¿qué espera cuando termine y se toquen los himnos? ¿Qué espera por parte de la Huelva cofrade?

-Mira, yo lo único que espero es que lo acepten con cariño, que con más cariño no se puede hacer. Que sepan que es la ilusión de un cofrade igual que ellos. Aquí no hay ni quién es más ni quién es menos. Solo que este año me ha tocado a mí, posiblemente el pregonero del año que viene también esté sentado allí. ¿Quién sabe? Yo el año pasado estuve sentado y quién me iba a decir a mí que iba a ser este año. Que sepan que lo he hecho con el amor a las 27 hermandades, que les estoy muy agradecido por el recibimiento que tuve. Que los quiero a todos. Que Huelva se merece una Semana Santa sin agua, eso lo primero y después que lo vivamos con un verdadero sentido religioso, que es en definitiva, lo que son las cofradías. Yo quisiera que se sintieran pregoneros, que ese día somos 600 personas viéndolo, pues que haya 600 pregoneros. Que cada uno se lo lleve para él y si conseguimos que esa llama interior siga ilusionando, pues ya me sentiré más que satisfecho.