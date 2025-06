El Recreativo da una lista oficial de bajas con varias sorpresas

Once del Recreativo ante el Ibiza, con mayoría de jugadores que no siguen

El Recreativo de Huelva ha hecho oficial una lista de jugadores que no continuarán en el primer equipo albiazul de cara a la temporada 2025-26 en Segunda RFEF. La mayoría de los nombres ya se habían ido anunciando de manera individual, pero hay varias sorpresas con respecto a los jugadores que no están en esa lista, que pueden continuar o finalmente salir, pero su futuro aún no se ha definido.

Entre los que no continuarán en el Recreativo están Dani Perejón, Guillermo Centurión, Juan Pablo Pereira, Sergi Armero, Nico Njalla, Juan Cerrudo, César Moreno, Luis Alcalde, David Soto, 'Pali' Caballero, Rubén Serrano, Zelu, Rafa Gálvez, David del Pozo, Rubén Gálvez y Raúl Navas. A estos 16 jugadores el Decano les agradece «su estancia en el club, y le deseamos mucha suerte en el futuro».

Los casos de Caye Quintana y Davinchi

En cuanto a los nombres que no están en esa lista y que podrían continuar, se encuentran jugadores como el delantero Caye Quintana, que era de los que acababa contrato al tener una cláusula libetatoria por descenso. El que no figure entre las bajas significa que el club puede estar negociando su continuidad.

Tampoco está en la nómina de jugadores que se desvinculan del Decano el lateral zurdo Davinchi, que se supone que irá al Getafe. El club ya confirmó que su cláusula es de 1,5 millones y no de 650.000, que es lo que parece que cree que corresponde el club madrileño. Mientras se dirime esta desavenencia, el jugador sigue siendo oficialmente del club albiazul.

Jugadores en el nuevo proyecto

Hasta ahora el Decano ha anunciado los fichajes de Álex Bernal, José Carlos, Leo Mascaró y Néstor Senra, así como la continuidad de Antonio Domínguez, Paolo Romero y Dani Romero. Por su parte, tienen contrato Alberto López, Abraham Bahachille, Malam Camará, Sebastien Pineau e Iván Romero. Estos son los hombres que de momento tiene en el plantel el técnico Pedro Morilla.