La DGT avisa a estos conductores: podrán renovar el carnet gratis a partir de ahora

La Dirección General de Tráfico (DGT) establece que todos los permisos de conducción tienen una fecha de validez, después de la cual el titular no podrá utilizarlo para conducir hasta que no se realice su renovación. Los permisos de motocicleta, coche y otros como AM, A1, A2, A, B y Licencias de Conducción tienen una vigencia de 10 años hasta los 65 años. A partir de esa edad, la renovación debe realizarse cada 5 años. En cuanto a los permisos profesionales de camión y autobús (C, C1, D, D1, EC, EC1, ED, ED1), la renovación es cada 5 años hasta los 65 años, y después se realiza cada 3 años.

Cabe resaltar que la validez del carnet de conducir no solo depende de la edad, sino también del estado de salud del conductor. Además, la renovación implica el pago de una tasa fija, de 24,58 euros, debiendo abonar aparte el precio de los exámenes físico y psicotécnico pertinentes.

Estos son los conductores que podrán renovar el carnet gratis

Sin embargo, con respecto a la tasa que fija la DGT para renovar el carnet de conducir, el organismo ha anunciado recientemente que ciertos conductores podrán realizar este trámite de forma gratuita, solo por el hecho de pertenecer a un grupo de edad específico. Concretamente, esta medida beneficiará a los conductores mayores de 70 años, quienes podrán renovar su permiso de conducir sin coste alguno, aunque sí deberán pagar por el reconocimiento médico.

Imagen de archivo de un conductor mayor de 70 años ADOBESTOCK

Eso sí, para que la renovación sea gratuita, será necesario que los conductores de más de 70 años cumplan con los requisitos mínimos establecidos para renovar el carnet.

Requisitos para renovar el carnet de conducir a partir de los 70 años Superar un reconocimiento médico que verifique que el conductor cuenta con condiciones unas físicas y psicológicas aptas.

No tener problemas de salud graves o evidentes; una vez tenga el alta médica, podrá renovar el carnet.

Emitir la solicitud de renovación, lo cual pude hacerse presencialmente en las oficinas de la DGT o, si no es necesario someterse a un reconocimiento médico, a través de su página web. Con este trámite se verifica también que los datos personales del conductor estén actualizados en el sistema.

Aportar una foto actual para el nuevo carnet.

En todos los casos de renovación del carnet de conducir, una vez los conductores realizan el trámite, reciben el nuevo permiso en un mes y medio, aproximadamente.