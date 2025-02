La historia de Jamones Eíriz Jabugo o cómo sobreponerse «al mayor robo en la historia de la Sierra de Huelva»

Esta semana van a cumplirse tres meses desde que se produjo «seguramente el mayor robo en la historia en la Sierra de Huelva», como señala Domingo Eíriz, propietario de la empresa en la que unos 'capos' se llevaron material gastronómico valorado en más de 200.000 euros.

Se trata de Jamones Eíriz, establecimiento familiar fundado en el año 1842 y ubicado en la localidad de Corteconcepción. En noviembre forzaron la reja con un camión que había sido robado en el cercano municipio de Valdezufre y perpetraron el robo. «La Guardia Civil nos comentó que debían haber sido unas cinco personas y creemos que conocían bien el local y que llevaron a cabo un encargo», recalcaba el dueño de la empresa en conversación con Huelva24.com.

«Se llevaron unos 400 jamones de bellota 100% ibérico DOP Jabugo. Una media de peso de cada uno de esos jamones es de 8,2 kilos, por lo que salen unos 3,280 kilos, y al precio de 55 euros por kilo sale que ahí perdimos alrededor de 180.000 euros. Y en cuanto a las cañas de lomo, también producto 100% ibérico y de mucha calidad, se llevaron unas 500. Cuestan 26 euros, por lo que salen otros 28.000 euros. En definitiva, las pérdidas que sufrimos con este robo superaron los 200.000 euros. Fue un palo«, destacaba Domingo Eíriz apesadumbrado.

Indicaba que «por desgracia no hemos tenido noticias de la Guardia Civil», por lo que no se muestra nada optimista acerca de que en un futuro puedan localizar a los responsables del importante hurto sufrido en sus instalaciones. Cree que en la sierra de Huelva «faltan medios» y que además «no ayuda que no haya por ejemplo más cámaras en la calle como puede haber en una capital para que los hubieran podido grabar esa noche».

Reconocía con amargura que «nos queda la sensación de que hemos tirado cuatro años de trabajo a la basura», aunque asegura con optimismo que «por mucho que nos agobiáramos en esas fechas y nos comiéramos la cabeza, de esto sólo se salía redoblando esfuerzos y con más sacrificio, esfuerzo y trabajo. No quedaba otra para sacar la situación adelante«.

Domingo Eíriz, propietario del establecimiento facebook

Respecto a lo que han podido recuperar, Eíriz comentaba que «el seguro se hizo cargo de lo que teníamos contratado y cotizado con ellos. Eso lógicamente funciona así de manera legal. Así que recuperamos menos de la mitad del costo pero menos da una piedra».

Y sobre si han tomado medidas de cara al futuro, apuntaba que «claro que hemos reforzado la seguridad después de recibir este golpe, pero yo tengo una cosa muy clara, y es que por desgracia si te quieren robar, te van a robar. Esta vez nos ha tocado a nosotros y otra vez será a otros. Esto está montado así y no hemos tenido suerte«.

De la campaña de Navidad a la de las matanzas

Jamones Eíriz lo componen 16 trabajadores y la nómina se amplía a 18 con Domingo y su hermano. «Por suerte o por desgracias no pudimos parar porque el robo se produjo en nuestra época de temporada alta. La campaña de Navidad acabó el 24 de diciembre y el 26 comenzó la de matanzas, así que no dimos ninguna baja en la plantilla de empleados. Tampoco habría sido justo porque hay muchas familias que dependen de nuestra empresa», comentaba.

Y también incidía en que «no pudimos recortar porque en esas tres semanas de diciembre hay un volumen de trabajo y de pedidos descomunal y extenuante. Por ejemplo, es un agobio muy grande contratar en esos días a las empresas de transporte porque raro es el día en el que no les encargamos 150 pedidos«.

Domingo Eíriz volvía a agradecer «el apoyo brutal que tuvimos de los medios de comunicación y de todas las empresas del sector de los ibéricos de la sierra de Huelva, que se volcaron con nosotros. Si hubiésemos necesitado productos para los encargos que ya teníamos, no hubiésemos tenido problemas porque nos los hubiesen prestado, pero finalmente no tuvimos que pedir nada porque por fortuna teníamos mucho volumen y material«.

Y concluía diciendo que «a otras empresas más pequeñas seguramente un robo de este tipo les habría hecho más daño. Nosotros de lo poco que tuvimos que hacer es en alguna ocasión ofrecer un jamón algo más pequeño del que nos habían encargado«.