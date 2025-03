Chema Riquelme, talento y creatividad al servicio del Carnaval: «No dejo de estar inventando y hasta me asusto»

Chema Riquelme tiene tanto talento como horas dedicadas al trabajo. Por eso su nombre está ligado a las fiestas y tradiciones más importantes de Huelva, como Carnavales, Semana Santa y El Rocío. Entre tus obras pictóricas están los carteles anunciadores cualquier celebración remarcada en el calendario y de sus manos han salido tipos, forillos, decorados y atrezzos de 350 agrupaciones de carnaval de muchas ciudades. «En 25 años no he fallado a nadie», dice a Huelva24.com con orgullo un artista singular, tan disciplinado como apasionado e hiperactivo, inmerso en flujo constante de creatividad, una tormenta de ideas sin fin que valientemente se atreve a plasmar con maestría de artesano.

«Tengo siempre muchas ideas en la cabeza, no dejo de estar inventando y hasta me asusto», asegura mientras a contrarreloj perfila en su taller el Choco del Carnaval Colombino que será quemado y llorado el próximo miércoles de ceniza.

Su versatilidad y capacidad de trabajo es vertiginosa, pero además reconoce que cuenta un arma secreta, el filtro de calidad definitivo. «Mi mujer sabe de arte y tiene mucha sensibilidad. Es mi mayor crítica y si a ella le gusta una obra mía ya sé que le puede gustar a todo el mundo», afirma.

Este onubense es un trapecista que trabaja sin red, porque así se siente libre. Estudia, explora, busca, prueba y su instinto e inteligencia consiguen hacer del desafío del rompecabezas una creación que sienta como un guante a su destinatario. Las gran aceptación de sus proyectos lo dicen todo y por eso no le falta trabajo, sino tiempo. Cuando se ha ganado una fama por algo sería. «Trabajo muchísimo. No se imagina la gente cuánto. Y a la vez sigo trabajando en otras cosas que me alimenten anímicamente», admite.

«Cuando te dan plena libertad para hacer lo que te da la gana se nota después en el resultado», indica como uno de los puntos de partida a la hora de afrontar cualquier encargo, por ejemplo los tipos de las agrupaciones de carnaval. «Es primordial para toda obra artística que tenga una unidad y variedad que funcione. Sin eso no lo logra, sea lo que sea», sentencia. Pero matiza que imagina con los pies en la tierra, que tiene en cuenta el presupuesto y optimiza los elementos para abaratar costes y destinar ese dinero a otros de los muchos detalles que hay que tener en cuenta en una agrupación. Así se ha hecho referente en lograr con lo justo algo grandioso. Tampoco pierde de vista un aspecto básico y es que al final a los componentes de la chirigota o la comparsa de turno que visten los diseños «tienen que interpretar en un escenario» y sentirse cómodos con su disfraz.

29 grupos de toda Andalucía

Este año Riquelme, desde su empresa 'Artesanos del Carnaval' ha trabajado con 29 grupos de prácticamente toda Andalucía (Huelva, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Jaén…) desde los meses de septiembre y octubre, cuando las primeras ideas se convierten en bocetos. Ha diseñado para chirigotas de 'Champions League', como el dice y a muchas de esta categoría ha tenido que decir que no. «Prefiero cerrar el cupo y decir que no, quedarme con lo que tengo y cumplir a la perfección», señala y apunta que «ya tengo 18 grupos para el año que viene cerrados. Una locura…». Critica que por ahí «se hacen muchos trabajos no profesionales y dejan tirados a los grupos, sin olvidar a los que trabajan en negro sin estar dados de alta ni autónomo ni alquiler ni seguro de responsabilidad ni nada».

Dos imágenes del Coro de Huelva en el Carnaval Colombino y uno de los sombreros diseñados para los pregoneros CLARA CARRASCO / FB

Entre sus creaciones de este año, explicadas con detalle en sus redes sociales, están los espectaculares sombreros que los hermanos Giraldo lucieron en el pregón de la fiesta choquera el pasado 23 de febrero o el trabajo con la comparsa 'Los Invasores' de Rota, que representan unos napoleones muy carnavaleros, que muestran todo un giro al traje típico militar de la época. De las hombreras de la casaca cuelgan serpentinas, sobre el hombro derecho está un camaleón y tras el sombrero, incrustada, una bola de cañón. También le ha hecho «mucha ilusión» trabajar con la chirigota de Cádiz 'Quien guarda, halla' de Llull y Verde, integrada por personas con síndrome de Diógenes, la comparsa gaditana '¡Si alguno quiere guerrilla!'; 'Los Tigres Blues Band', de Sanlúcar de Barrameda, y la chirigota 'Los Recluta Madre', del Pitufo de Jaén.

Detalla que la comparsa sevillana 'Desde mi mundo', de Alejandro Arteaga y Rafa Delis, tiene «un trabajo impresionante porque son cinco personajes diferentes que representan cada uno a una discapacidad, como la sordera, el autismo, el síndrome de Down, la parálisis cerebral… y cada uno tiene colores diferentes, la fecha de su día mundial». Añade que ha consultado a psicólogos y que ha aplicado mucha profesionalidad para que el resultado sea identificable para el público. «Si te dicen de que va puedes pensar que es una agrupación triste y es muy alegre. Recuerdo un ensayo general que tuvieron con personas de distintas asociaciones y les impactó muchísimo», declara.

Las agrupaciones 'Desde mi mundo', 'Quien guarda, halla' y 'Los Invasores' ONDA CÁDIZ / LA VOZ DE CÁDIZ

Destaca también al Coro de Huelva, que este 2025 con 'Ojú, ¡Qué lío!' han causado una magnífica impresión en el Falla con su representación de las emociones, inspirados en los personajes de la película 'Del Revés', lo que ha implicado también diferentes tipos y colores para los componentes, un trabajo que han apreciado compañeros artesanos de Cádiz. «Ha pegado un salto abismal en cuanto a visibilidad y no ha sido una barbaridad de dinero. Se ha estado estudiando muchísimo para que impactara desde que se abran las cortinas y creo que así ha sido», expone.

Un consumado cartelista

Pero el trabajo artístico de Riquelme no se queda ahí. Es un afamado cartelista. Este año su pintura viste los carteles de las carnestolendas de cinco ciudades: Navalmoral de la Mata, Jaén, Bornos, Ubrique y por supuesto Huelva, un honor que ha experimentado 5 veces. Precisamente en este 2025 se cumplen 25 años de la primera vez que ganó el certamen del cartel del Carnaval Colombino.

En todos los casos ha orientado hacia diferentes direcciones y formas lo cree que tiene que tener un cartel de Carnaval. «Tiene que ser creativo y que llame mucho la atención, pero que cuando te pares a verlo aprecies los detalles. También es fundamental que el texto sea legible», detalla.

Presentando el cartel del Rosario Rociero Jubilar, el forillo de la comparsa de Isla Cristina 'Lo que me salga de la pluma' y el cartel del Carnaval Colombino 2025 H24

De sus pinceles también ha salido el cartel del Rosario Rociero Jubilar, que ha sido muy aclamado. De hecho le sorprendió que en la presentación se le acercó mucha gente para fotografiarse con él. También elaboró el cuadro de las Medallas de Huelva en la Festividad de San Sebastián, como el que recibió Argentina como hija predilecta. Ya trabaja en otros carteles festivos, como el de la Virgen del Mar de Isla Cristina y el de la Romería de Corrales.

Más balcones cofrades y un certamen de saetas

En el ámbito cofrade, Riquelme también cuenta con un amplio radio de acción. Pintó la gloria del techo de palio de la Virgen de los Ángeles, de la Hermandad de la Borriquita de Huelva y siempre tiene encargos de varias hermandades. Va a volver a diseñar el famoso y característico 'El Llamador' de Canal Sur Radio y como organizador volverá a poner en pie una nueva edición -la quinta- de 'Balcones Cofrades', certamen que surgió en la pandemia y que ya está más que consolidado.

Edición de 2024 de 'Balcones Cofrades' H24

Y no se queda ahí, porque también va a presentar próximamente un certamen nacional de saetas infantil y juvenil con una beca en la prestigiosa Fundación Cristina Heeren de Sevilla como premio. Cuenta además con un jurado de excepción, con artistas expertos en este difícil cante como Arcángel, Jeromo Segura y Rocío Márquez.

«Ya empiezo a dibujar para preparar alguna exposición individual»

«Me organizo bien y voy intercalando los trabajos. Estoy liado pero feliz. No dejan de salir cositas», comenta mientras trabaja. De hecho, asegura que «ya empiezo a dibujar para preparar alguna exposición individual».

Un nuevo taller en la calle Palos

Quizás no le quiten el sueño pero en su enorme colección de obras aún quedan obras que no se han dado, como un cartel anunciador de la Semana Santa de Huelva o el de la Romería del Rocío. Mientras llega o no eso, su «gran ilusión» está volcada en habitar un nuevo espacio. Calle Palos abajo abrirá «muy pronto» un nuevo local más grande que donde trabaja actualmente, con oficina, taller de artesanía de carnaval y estudio de pintura, que promete presentar en sociedad. Desde allí seguirá proyectando al mundo infinitas formas de amar lo que hace.