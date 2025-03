Festival Punta de Estrellas 2025: fecha y programación completa

Punta Umbría volverá a contar con una nueva edición del Festival Punta de Estrellas, una cita imperdible del verano para los amantes de la música en directo.

Del 3 al 26 de julio, la Plaza de las Artes acogerá seis conciertos y un espectáculo de humor dirigidos a todos los públicos. Un año más, la promotora Emotional Events y el Ayuntamiento de Punta Umbría, apuestan por una programación musical diversa y de calidad en la que estarán representados variados géneros musicales como el pop, el rock, el flamenco, la música urbana y la música instrumental.

Destacan en el cartel artistas como Beret, Los Secretos y Paco Candela.

3 julio: Simant Dúo

El trompetista Rubén Simeó y el pianista Antonio Morant darán comienzo a la próxima edición con su nueva gira «#EnEñe Tour»: una colección de versiones de grandes éxitos de la música en español ( «Ahora te puedes marchar» de Luis Miguel, «Mediterráneo» de Joan Manuel Serrat, «Bienvenidos» de Miguel Ríos, o «Rosas» de La Oreja de Van Gogh, entre otras) interpretados magníficamente a trompeta y piano.

4 julio: Brothers in Band

Reconocido como el mayor espectáculo internacional tributo a Dire Straits, Brother in Band llegarán a Punta Umbría con su última gira 'The Very Best of dIRE sTRAITS' para homenajear de forma exquisita, pasión, fidelidad y una cuidada puesta en escena, los grandes éxitos de la banda británica entre los años 1978 y 1991.

5 julio: Paco Candela

Distinguido como uno de los mayores exponentes del flamenco, Paco Candela presentará su nueva gira 'Ratitos buenos 2025', un espectáculo homenaje a los momentos de comunión con su público que sonará a sevillanas, tangos, fandangos, baladas, flamenco y arte.

10 julio: Los Secretos

Con su formato estrella, el de la banda al completo, con el que más disfrutamos del inconfundible sonido Secretos, el grupo llegará a Punta de Estrellas con una gran colección de canciones inolvidables que han logrado traspasar generaciones y siguen emocionando a un público absolutamente fiel.

11 julio: Beret

Considerado como uno de los principales referentes del pop urbano de nuestro país, Beret regresa a los escenarios con una gira protagonizada por sus grandes éxitos y sus últimas novedades musicales.

25 julio: José Luis Calero

Con más de un millón y medio de seguidores en todas sus redes sociales y tras el éxito cosechado con sus dos giras anteriores, el humorista andaluz José Luis Calero pondrá la nota de humor en Punta de Estrellas con su tercera gira nacional 'Humorista de guardia'.

26 julio: Paco Montalvo

Paco Montalvo, máxima figura mundial del violín flamenco, clausurará la V edición del ciclo con su nuevo espectáculo 'Grandes clásicos 2.0'.

Con un estilo propio único e innovador, interpretará magistralmente con su violín piezas universales, propias y populares del flamenco.

Entradas

Las entradas para los siete espectáculos se pondrán a la venta el próximo lunes 31 de marzo, a las 14.00h, en la web oficial www.festivalpuntadeestrellas.com y en los puntos de venta físicos colaboradores que pueden consultarse en la misma web.