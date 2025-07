El dueño del chiringuito del Espigón: «Nos adaptaremos a lo que el público nos vaya demandando»

El primer chiringuito de la playa del Espigón, gestionado por el empresario local Noel Melián Sánchez, abrirá sus puertas este viernes tras varios días de preparativos en la zona de la pasarela 1. Junto a su cuñado Manuel, ultiman todos los detalles para ofrecer un servicio que, como bien recuerdan, no existía hasta ahora en la playa de la capital.

Noel Melián, con experiencia previa en otros establecimientos similares como Playa del Este en Punta Umbría, La Antilla y Hacienda Golf, afronta este nuevo proyecto con optimismo. «La perspectiva que tenemos aquí creemos que es la mejor y para eso vamos a tener una buena oferta, aunque vamos a ir poco a poco, sobre todo teniendo en cuenta lo que la gente vaya demandando, nos adaptaremos», explica. El objetivo es adaptar la carta y el funcionamiento del chiringuito a las necesidades reales de los usuarios del Espigón.

La propuesta gastronómica girará en torno al pescado fresco a la plancha, con especialidades como sardina, caballa, dorada y lubina, además de platos tradicionales como patatas aliñadas y ensaladilla. «Lo que demanda aquí la gente y que hasta ahora era un servicio que no existía», apunta Melián, que insiste en que la oferta irá evolucionando en función de la respuesta del público.

Sobre la ubicación, en la zona de aparcamiento junto a la primera pasarela, Noel reconoce que tiene ventajas e inconvenientes: «La buena es que la playa siempre tiene el atractivo de estar junto al mar. Y nosotros, al estar fuera, lo que pretendemos es dar servicio a toda la playa del Espigón. Como es la primera pasarela, la pasarela de paso, se entiende que la gente va a ver la ubicación del chiringuito y va a ir viniendo». La iniciativa, en cualquier caso, como han podido sondear, ha sido bien recibida por quienes visitan habitualmente esta playa, pues valoran el contar con un servicio de restauración del que hasta ahora carecía la zona.

Una pareja accede a la pasarela que conduce a la playa H.C.

La apertura oficial será este viernes, aunque los responsables prefieren mantener la cautela y no generar expectativas excesivas. «Queremos ir evolucionando y avanzando despacio y bien. Tampoco queremos crear una expectativa que no sea correcta», explica Noel. Para el siguiente viernes, día 11, sí tienen previsto organizar alguna actividad especial, probablemente con música en directo y un grupo de «flamenquito» de Huelva.

El horario de apertura será desde las 9.00 de la mañana hasta la hora de cierre, que estiman en torno a las 22.00, dependiendo de la demanda. El establecimiento está preparado para ofrecer desayunos, almuerzos y cenas, permitiendo a los visitantes disfrutar de la playa durante toda la jornada.

El entorno natural protegido ha condicionado la instalación y el funcionamiento del chiringuito, pero los responsables aseguran que han cumplido de forma estricta con todas las exigencias del pliego de condiciones. «No hemos clavado nada, no hay ninguna estructura fija. Tenemos un depósito de agua que es para lavar, no es potable, y todos los envases nuestros son reciclables. No vamos a tener vasos de vidrio ni cristal, son reutilizables, todo lo que venía en el pliego de condiciones», detalla el empresario.

La concesión municipal, obtenida por Yival S.L., prevé la explotación del chiringuito durante tres temporadas consecutivas, hasta 2027. El establecimiento desmontable cuenta con una superficie de 70 metros cuadrados y su gestión incluye compromisos de sostenibilidad en línea con las distinciones de calidad ambiental que ostenta la playa del Espigón.

La apertura del chiringuito coincide con la activación de todos los servicios municipales en la playa, ampliados este año, por lo que El Espigón inicia así la temporada estival con una oferta renovada y la incorporación de un servicio hostelero largamente demandado por los usuarios.