Coquinas con mantequilla de trufa: el increíble plato que ha hecho famoso a este restaurante de El Rompido

Estas son las coquinas con mantequilla de trufa que han hecho famoso a un restaurante de El Rompido

Huelva cuenta con una gastronomía de lo más reconocida en toda España, donde destacan productos del mar como la gamba blanca, el atún o las puntillitas, así como las carnes ibéricas de la Sierra. Son platos que forman parte de la identidad culinaria de la provincia y que siguen atrayendo a quienes buscan sabores auténticos y de calidad.

Sin embargo, algunos restaurantes han apostado por ir más allá y crear propuestas diferentes que llaman la atención. En este sentido, en El Rompido, un establecimiento se ha hecho especialmente popular gracias a un plato que combina sencillez e innovación: las coquinas con mantequilla de trufa.

Este es el restaurante de El Rompido famoso por las coquinas con mantequilla de trufa

Ese restaurante es Ultra Marino, un espacio en pleno corazón de El Rompido que ha sabido aprovechar su entorno marinero para construir una propuesta con identidad propia.

Su cocina parte del producto fresco del Atlántico y lo lleva a la mesa con un estilo de mercado, sabroso y con personalidad. La combinación de buena materia prima y un punto de originalidad en cada plato le han dado fama, especialmente gracias a las coquinas con mantequilla de trufa, una creación que resume su manera de entender la gastronomía.

Coquinas con mantequilla de trufa servidas en Ultra Marino, en El Rompido Tripadvisor

Además, Ultra Marino cuenta con un Solete Repsol y aparece definido de esta manera en la guía: «Juan López refresca la oferta de 'El Rompido' con una cocina de mercado que coquetea con lo exótico. Geniales las coquinas con mantequilla de trufa y palo cortao».