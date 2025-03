El Gobierno licita la redacción del proyecto de un tercer carril por sentido entre Huelva y San Juan en la A-49

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de Carreteras, ha sacado a licitación el proyecto de redacción de construcción para la 'mejora funcional de la autovía A-49', entre Huelva y San Juan del Puerto, en la que se incluye la ampliación de carriles y mejorar el acceso con la N-435.

De este modo, según el anuncio publicado en el BOE, la licitación se eleva a 641.000 euros (con IVA) y las empresas tienen hasta el 24 de abril para presentar sus ofertas. Además, en la propia licitación el Ministerio realizar una primera aproximación al coste de la actuación, que rondaría los 14 millones de euros.

En este sentido, según se desprende de Pliego de Prescripciones Técnicas, la actuación consistirá en el aumento de la capacidad de la A-49 mediante la ampliación de la plataforma con un tercer carril básico por mediana y por sentido, entre el PK 77+650 de la H-31 (Huelva) al PK 74+250 (San Juan del Puerto), es decir, aproximadamente 3,4 kilómetros de actuación.

Además, se prevé la necesidad de ampliación de plataforma hacia el exterior en la calzada izquierda con el fin de «cumplir con la distancia entre salidas consecutivas de ramales de enlace y de vías colectoras distribuidoras que recoge la instrucción de carreteras«.

Un alto nivel de tráfico de vehículos

Al respecto, el Ministerio justifica esta actuación basándose en que la autovía A-49, en los tramos comprendidos entre la H-30 y el enlace de la A-49 de San Juan del Puerto soporta un tráfico de entre 40.300 vehículos y 48.500. A partir del enlace de San Juan del Puerto hacia Sevilla, «disminuye a 33.195 vehículos, lo que implica que más de 15.000 vehículos utilizan este enlace».

Así pues, el tramo de la A-49 donde actualmente se registra «mayor tráfico diario, sin que esté ejecutada o en fase de proyecto la ampliación a tercer carril, sería el comprendido entre el enlace nº77 (confluencia/divergencia autovías A-49 y H-31) y el enlace nº75 (San Juan del Puerto)».

Por otro lado, el enlace de San Juan del Puerto (de tipología de doble pesa) soporta diariamente una elevado nivel de tráfico, lo que implica que «se produzcan retenciones en la incorporación a la glorieta Sur que se reflejan en el propio tronco de la A-49«. Por ello, según indica la el Ministerio, es «preciso la remodelación de este enlace, que consistiría en garantizar el movimiento de la A-49 desde Huelva hacia Trigueros-Beas-Extremadura sin tener que incorporarse a la glorieta sur del enlace».

De este modo, el paso superior, que actualmente dispone de tres carriles (2+1), «se deberá ampliar a una sección de 2+2» y, además, «se tendrán que adecuar los sistemas de contención de este». Esta remodelación no implica ninguna modificación del esquema funcional del enlace existente de acuerdo al criterio establecido por la Orden FOM 2873/2007, de 24 de septiembre, sobre procedimientos complementarios para autorizar nuevos enlaces o modificar los existentes en las carreteras del Estado, por lo que se considera que no requeriría información pública.

Por último, existen además dos pasos superiores de caminos sobre los que se tiene que realizar una inspección estructural de la cual puede derivarse la necesidad de actuar sobre éstos, tanto por los daños que puedan presentar como por necesidades de gálibo horizontal y vertical considerando la ampliación de plataforma a realizar.

La Subdelegación cree que se reducirán las retenciones

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha subrayado este martes que con la publicación de la licitación de la redacción del proyecto para la "mejora de la movilidad y funcionalidad" de la A-49 entre la capital y San Juan del Puerto "se vuelve a cumplir otro compromiso adquirido por parte del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, con la provincia".

En un audio remitido a los medios de comunicación, la subdelegada ha remarcado que "con una inversión de más de 14 millones de euros, prevista para esta actuación", el Gobierno de España "vuelve a hacer una apuesta decidida por todas las infraestructuras en carreteras y ferroviarias en la provincia de Huelva y se vuelve a cumplir otro compromiso que ya anunció el ministro en su visita a Huelva el 31 de enero".

Asimismo, ha explicado que este despliegue de un tercer carril, a lo largo de más de tres kilómetros de la autovía, a su paso por los municipios de Huelva y San Juan del Puerto y la mejora del enlace con la 435, "se reducirá notablemente estas retenciones que ahora mismo padece la provincia".

Diputación aplaude al ministerio y reclama la N-435

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha aplaudido que el Ministerio de Transportes haya licitado la redacción del proyecto, ya que es "una de las reivindicaciones de la Mesa de Infraestructura", pero ha insistido "también en la necesidad del desdoble de esa carretera nacional".

A pregunta de los periodistas, el presidente de la Diputación ha indicado que la N-435 es "una arteria fundamental que vertebra la provincia de norte a sur", pero "termina en un autovía y ese no puede ser el final de una carretera, sino que tiene que haber un nudo de enlace que conecte con la capital y con la costa de una manera cómoda y fluida".

"Es una buena noticia. Sin duda, la 435 es otra de esas reivindicaciones que se han hecho en la Mesa de Infraestructura. En el último Pleno de Diputación pedimos que, además de todo lo que necesitamos en esa N-435, de desdoble, de carriles de aceleración, de la posibilidad de rodear los diferentes pueblos a través de variantes, también era fundamental el nudo de San Juan del Puerto, donde vemos todas las mañanas que hay atascos, y también la posibilidad de que se haga una reparación urgente del firme", ha abundado.

Por ello, Toscano ha manifestado que esta mejora "va a ayudar, sobre todo, a dar fluidez a que todas las personas de la Cuenca Mineray de la sierra que llegan a Huelva por las mañanas no estén media hora en una cola", además de "dar seguridad, por supuesto".

No obstante, el presidente de la Diputación ha remarcado que hay que "seguir reivindicando también no solo la mejora de la N-435 a futuro, sino a corto plazo con ese asfaltado que en este momento no está en las mejores condiciones".