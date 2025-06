No es Manuel Carrasco: esta es la persona que ha sido elegida como la más famosa de Huelva

Un vídeo publicado por el tiktoker @vityalcoba00 ha dado mucho que hablar en redes sociales. En él, el joven creador comparte su ranking de las personas más famosas de cada provincia española, y cuando llega a Huelva… ¡sorpresa! En lugar de mencionar a Manuel Carrasco, como muchos esperaban, el nombre que destaca es el de Carolina Marín, una elección que ha generado bastante conversación en los comentarios.

Aunque en el vídeo no explica por qué ha escogido a la campeona onubense de bádminton, lo cierto es que motivos no le faltan. El clip ya acumula miles de reproducciones, likes y respuestas de usuarios que debaten sobre si la decisión es acertada o no.

Una campeona que hace historia

Carolina Marín, nacida en Huelva en 1993, es una de las deportistas más exitosas que ha dado España. Campeona olímpica en Río 2016, tres veces campeona del mundo y con siete títulos europeos en su palmarés, se ha convertido en un referente absoluto del bádminton a nivel internacional. Además, recientemente ha sido reconocida con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024 y nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Huelva.

Su nombre, de hecho, da título al Palacio de Deportes de la ciudad desde 2016, dejando claro que su vínculo con Huelva es profundo y duradero.

Aunque no hay una fórmula mágica para medir quién es «más famoso», la elección de Carolina Marín en este ranking viral abre un debate interesante, ¿valoramos más la fama mediática o los logros y el impacto real? Sea como sea, lo cierto es que Carolina ha llevado el nombre de Huelva a lo más alto del deporte mundial, y eso ya es digno de celebrar.