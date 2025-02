Lepe rinde homenaje a Juan Antonio Cordero y a las víctimas del 'Villa de Pitanxo'

Este sábado, Lepe ha rendido un emotivo homenaje a Juan Antonio Cordero, marinero onubense fallecido en el naufragio del Villa de Pitanxo el 15 de febrero de 2022, junto a otros 20 tripulantes. Así, en el puerto de El Terrón se ha instalado una placa conmemorativa en memoria de las víctimas, un gesto de reconocimiento y respeto que también se ha replicado en otras ciudades como Vigo, Pontevedra o Las Palmas de Gran Canaria.

IN MEMORIAM Arriba, Encarni Villegas, viuda de Juan Antonio Cordero, junto a la placa en recuerdo de las víctimas del 'Villa de Pitanxo'. Sobre estas líneas, dos momentos del homenaje que se rindió a los fallecidos en el puerto de El Terrón AYTO.LEPE

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Lepe, Adolfo Verano, familiares y amigos de Cordero, quienes han querido honrar su memoria y la de todos los fallecidos en la tragedia. Durante su intervención, el alcalde destacó el deseo de los leperos de que esta placa «sea un símbolo de gratitud, de respeto, de honor. Porque Lepe no quiere olvidar. No podemos olvidar», al tiempo que ha pedido que se esclarezcan los hechos que llevaron a la deriva la embarcación porque «la incertidumbre es una herida abierta que no deja descansar. No podemos permitir que pase el tiempo sin verdad, sin explicaciones y sin justicia. Solo con justicia, habrá paz interior».

La tragedia del Villa de Pitanxo conmocionó a toda España. El buque pesquero se hundió en las frías aguas de Terranova, Canadá, en apenas 20 minutos, dejando un saldo de 21 marineros fallecidos, Juan Antonio Cordero entre ellos, y solo tres supervivientes: el capitán, Juan Enrique Padín; su sobrino, Eduardo Rial; y el marinero ghanés Samuel Kwesi. La investigación apunta a un posible «error humano» como causa del naufragio, atribuido a la actuación del capitán, y la Audiencia Nacional ha imputado a Padín por 21 delitos de homicidio por imprudencia.