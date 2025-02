Tres años del naufragio del Pitanxo: «Fue como tener una película de miedo en mi cabeza»

Este sábado se cumplen justo tres años del trágico suceso que a las cinco de la madrugada hora española del 15 de febrero de 2022 le costó la vida a 21 personas en aguas de Terranova (Canadá) tras el naufragio del buque Villa de Pitanxo.

Aquel día de febrero fallecieron 21 marineros y sólo sobrevivieron tres miembros de la tripulación. Los familiares de las víctimas pelean desde entonces para que se haga justicia. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que está llevando el caso, señaló esta semana que es partidario de prolongar seis meses más la instrucción para seguir recabando información de los hechos, y después se abriría el juicio oral. Pero los familiares y sus abogados confían en que no va a ser necesario y consideran que en marzo deberían estar ya todas las pruebas presentadas.

Se está también actualmente a la espera de un informe de la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), mientras que el que realizaron en su día los peritos que bajaron al pecio apuntaba hacia un «error humano» del capitán, Juan Enrique Padín, como «causa más probable» del hundimiento del buque Villa de Pitanxo, ya que el motor se paró de forma repentina. Padín sobrevivió junto a su sobrino, Eduardo Rial, y el marinero ghanés Samuel Kwesi.

En cuestión de 20 minutos el barco se sumergió por completo, quedándose menos de diez marineros en un bote a la deriva durante cinco horas, hasta que fueron encontrados por otro pesquero gallego, el 'Playa Menduiña 2'. Pero muchos de los que estaban en la balsa no pudieron soportar las bajas temperaturas y fallecieron antes de ser rescatados.

El juez Ismael Moreno vio indicios de 21 delitos de homicidio por imprudencia, imputando a Padín por los mismos. De manera cautelar le retiraron el pasaporte y está obligado a comparecer cada 15 días en sede judicial y a permanecer localizado. Y la investigación también apunta hacia la armadora del barco, el Grupo Nores de Marín (Pontevedra), debido a las condiciones que tendrían los marineros a bordo, algunos de ellos con Covid-19 y sin haber pasado varios controles médicos y de prevención. Los familiares de las 21 víctimas de la mayor catástrofe de la pesca española en los últimos 40 años siguen peleando para que se conozca toda la verdad.

El naufragio del buque Villa de Pitanxo en aguas de Terranova (Canadá), el entierro de Juan Antonio en Lepe y el homenaje de las familiares de las 21 víctimas ABC

Una de ellas era onubense, concretamente de Lepe. Se trata de Juan Antonio Cordero, que por entonces tenía 55 años de edad y que este sábado recibirá un homenaje de sus paisanos. El alcalde de la localidad, Adolfo Verano, junto con familiares y amigos del patrón de pesca fallecido en el naufragio, descubrirán la placa conmemorativa que el Ayuntamiento le dedicará a las víctimas del naufragio del buque gallego. Irá colocada en el puerto de El Terrón por sus lazos con el sector pesquero local y se erige en memoria de las 21 personas fallecidas, cuyos nombres quedarán reflejados en la misma.

Juan Antonio nació en Lepe el 3 de mayo de 1966. A los 14 años, tras terminar la escuela -y aunque a él le habría gustado seguir estudiando-, tuvo que comenzar a trabajar en el barco de su padre para ayudar económicamente a su familia. Sería el comienzo de más de cuarenta años de carrera profesional dedicada a la mar.

Casado y padre de dos hijos, se formó y se tituló muy joven como patrón de pesca de altura. Trabajó principalmente como patrón de pesca capturando marisco en caladeros de Marruecos, Angola, Nigeria, Dakar y Mauritania, entre otros países. Tras el cierre de la armadora onubense para la que trabajó durante la mayor parte de su carrera, fue contratado por la armadora gallega Grupo Nores de Marín, trabajando como primer oficial en caladeros de Uruguay, Guinea-Bissau y, en su último año de vida, en Terranova (Canadá) a bordo del Villa de Pitanxo.

El viaje a Galicia y el entierro

Su viuda, Encarni Villegas, recordaba a Huelva24.com que «ese día a mí y a mis hijos nos cambió la vida por completo. De estar en casa tan tranquila y hablar con mi marido por teléfono dos horas antes a que ocurriese esa tragedia. Recuerdo el viaje a Galicia que tuvimos que hacer y los malos momentos que pasamos. Fue como tener una película de miedo en mi cabeza».

Durante varias semanas tuvo que recibir ayuda de los médicos y psicólogos para superar ese duro trance: «Es muy duro lo que tuvimos que vivir. Recuerdo también lo emotivo que fue el entierro que le hicieron aquí en Lepe y en estos tres años no ha habido día en el que no me acuerdo de él«.

Respecto al homenaje de este sábado en El Terrón, Encarni indicaba que está «muy agradecida al Ayuntamiento de Lepe (ya también Juan Antonio Cordero tenía previamente una calle a su nombre en la localidad) por este acto de reconocimiento con la placa. Además, me dejaron elegir tanto el día como el sitio. Él iba mucho a El Terrón porque es donde se solían reunir los marineros cuando regresaban de faenar. Es un sitio especial y me traerá muchos recuerdos«.

Y sobre la investigación en curso, incidía en que «hasta hace tres días parecía que ya íbamos a conocer las conclusiones para poder descansar y que no se hablara ya mucho más del tema del naufragio, pero ahora parece que van a pedir un plazo de seis meses más para ampliar las pruebas. Se supone que ya estaban todos los informes así que los familiares de las víctimas esperamos que no haya que esperar tanto tiempo más».