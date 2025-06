La Diputación de Huelva reclama al Gobierno más financiación para los municipios y a la Junta un plan contra la fiebre del Nilo

El pleno de la Diputación de Huelva ha aprobado hoy, en sesión ordinaria, dos mociones del grupo popular instando al Gobierno Central al mantenimiento de la financiación íntegra del Plan Corresponsables, así como al incremento de la participación en los impuestos del Estado para ayuntamientos, entes locales y diputaciones. También se ha aprobado una moción del grupo socialista instando a la Junta de Andalucía a la elaboración de un Plan para combatir la propagación de la fiebre del Nilo Occidental en la provincia de Huelva.

En la primera de las mociones del grupo popular, aprobada con el apoyo del grupo de Izquierda Unida Los Verdes Equo Podemos Iniciativa, con el voto en contra del grupo socialista y la abstención de Vox, se insta al Gobierno de España a que aumente el porcentaje de participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado (PIE), incremento del 7,1 por ciento en la PIE para 2025, en relación con el aumento del 7,1 por ciento en la recaudación estatal en Andalucía. Y que dicho aumento se realice de manera inmediata, aún sin aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, como se ha realizado en anteriores ejercicios con PGE prorrogados.

Desde el grupo popular se defiende el papel de los ayuntamientos como garantes de igualdad y cohesión territorial. Por eso, se considera urgente y necesario que el Gobierno de España atienda las justas reivindicaciones del municipalismo y revise de forma inmediata el porcentaje de la PIE destinado a los ayuntamientos, adecuándolo a la realidad de hoy. Para las diputaciones, según el PP, resulta prioritario el aumento de la PIE, dado que los incrementos son directamente destinados a los ayuntamientos de la provincia, con especial incidencia en los de menor población.

En la segunda de las mociones del grupo popular, aprobada con el respaldo de la coalición de izquierdas y el rechazo del grupo socialista y de Vox, se critica el recorte del Plan Corresponsables y se insta al Gobierno de España, a través del Ministerio de Igualdad, a mantener la financiación íntegra y estable del 100% del Plan Corresponsables, sin recortes ni demoras, de forma que se garantice la continuidad de los programas iniciados desde 2021 y la tranquilidad de las administraciones públicas responsables de su ejecución, como es el caso de la Diputación de Huelva.

En la moción, el grupo popular valora el Plan Corresponsables, impulsado por el Ministerio de Igualdad a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, que «representa un recurso esencial para garantizar el derecho al cuidado como un derecho universal, tal como recoge la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres».

Por otra parte, se ha aprobado por unanimidad una moción del grupo socialista instando a la Junta de Andalucía a que apruebe un Plan Integral para paliar los efectos del Virus del Nilo en toda Andalucía y que, una vez aprobados, lo dote de financiación específica y suficiente en los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía en los ejercicios en los que dicho Plan tenga vigencia.

En la iniciativa de los socialistas se recuerda que recientemente, la Dirección General de Salud Pública y Participación de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha instado a los ayuntamientos de nuestra comunidad, dentro del programa de vigilancia y control integral de vectores en la Fiebre del Nilo Occidental, a la realización obligatoria de un Plan de Control de Mosquitos de las zonas pobladas.

Municipios en riesgo

En la provincia de Huelva, diversos municipios han sido clasificados en distintos niveles de riesgo dentro de dicho programa, lo que refleja la necesidad de un enfoque coordinado y recursos adecuados para afrontar este problema de salud pública. Hace unas semanas, la Junta de Andalucía confirmó que hay 15 municipios de nuestra provincia están en riesgo alto: Almonaster la Real, Almonte, Alosno, Arroyomolinos de León, Beas, Campofrío, Cartaya, Cortegana, Gibraleón, Hinojos, La Palma del Condado, Moguer, Rosal de la Frontera, Villalba del Alcor, Zufre. Los demás municipios están en riesgo medio o bajo.

La gestión del Virus del Nilo Occidental, prosigue la moción, no es un problema local, es un problema de salud pública que afecta a toda Andalucía. Los mosquitos no entienden de fronteras municipales. El virus no respeta límites geográficos. Por lo tanto, la respuesta debe ser coordinada, integral y liderada por la institución que tiene la capacidad y la responsabilidad de hacerlo: la Junta de Andalucía.