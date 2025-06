Salida de la Hermandad de Emigrantes de Huelva para el Rocío 2025, en directo: horario, recorrido y última hora

La Hermandad de Emigrantes de Huelva se dirige ya hacia la aldea para celebrar la Romería del Rocío 2025. A través de este directo de Huelva24 podrás seguir todo el recorrido, los horarios y la última hora del transitar de la hermandad por las calles de la ciudad.

{% if SportTiempo != '' %} {{SportTiempo}} {% else %} {{FormattedHour}} {% endif %} {% if SportIconHTML != '' %} {{SportIconHTML}} {% endif %} {{Content}} {{ScribbleAUthorHTML}}