Las plazas gratuitas no enganchan a las familias: caen las matriculaciones en las escuelas infantiles de Huelva

La oferta gratuita del primer ciclo de Educación Infantil para niños y niñas de dos años en Andalucía, impulsada por la Junta de Andalucía a partir del curso 2025/2026, no ha conseguido frenar la caída de matriculaciones en la provincia de Huelva.

Según los últimos datos facilitados por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, se han adjudicado en Huelva 5.780 plazas para esta etapa, distribuidas entre las 153 escuelas infantiles públicas y centros adheridos al programa de ayudas a las familias. Esta cifra supone una disminución respecto a cursos anteriores y evidencia una tendencia sostenida a la baja, en línea con el importante descenso de la natalidad que acusa la provincia de Huelva.

Aunque el dato de adjudicación no equivale al definitivo de matriculación, sí refleja una reducción preocupante, máxime cuando la oferta ha alcanzado cotas inéditas de gratuidad para las familias. Del total de plazas adjudicadas en Huelva, 3.170 corresponden a niños y niñas de dos años, el tramo donde ya no hay coste alguno para las familias. Aun así, estas apenas representan un 54,8% del total disponible, lo que indica que la demanda no acompaña a la nueva medida implementada.

La Junta ha previsto extender esta gratuidad progresivamente a los tramos de 0 y 1 año en un plazo máximo de seis años, en un intento por incrementar la tasa de escolarización en edades tempranas. No obstante, el factor que lastra este crecimiento parece ser demográfico más que económico.

En la última década, la provincia de Huelva ha visto reducirse su tasa de natalidad en casi un 30%, con algo más de 3.600 nacimientos registrados en 2023, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE); una cifra que dista bastante de los más de 5.000 nacimientos anuales que se registraban hace solo diez años.

Esta realidad repercute directamente en el sistema educativo. Un total de 5.956 menores de tres años iniciaron el pasado mes de septiembre el curso escolar 2024/25 en las escuelas y centros de Educación Infantil de Huelva, y la Consejería preveía nuevas incorporaciones, con la estimación de superar la cifra de 7.500 niños en la red de escuelas infantiles de la provincia.

Sin embargo, las 5.780 plazas adjudicadas por el momento muestran una pérdida de algo menos de 200 escolares en este ciclo de cara a este nuevo curso.

Tendencia generalizada

La tendencia se repite en otras provincias andaluzas, aunque Huelva se sitúa entre las más afectadas proporcionalmente. Así, pese a la gratuidad y al esfuerzo institucional por garantizar el acceso temprano a la educación, la realidad demográfica se impone.

Por su parte, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, insistía hace unos días en que «se trata de una etapa fundamental en el desarrollo de los menores, con carácter educativo y no solo asistencial», animando a las familias a escolarizar a sus hijos.

El plazo para solicitar plaza para alguno de los centros de Educación Infantil se mantiene abierto durante todo el curso.