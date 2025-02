La crisis institucional pasa factura al Ciudad de Huelva en Logroño (79-72)

El baloncesto de Huelva vuelve a zozobrar, algo que por desgracia no es nuevo. Lo que parecía ser una balsa de aceite en el club a día de hoy representativo de la capital, el Ciudad de Huelva, que milita en la Segunda FEB, ha demostrado esconder muchas grietas y en las últimas semanas han salido a la luz espinosos asuntos que, de no cortarse pronto de raíz, no sólo van a dar al traste con una ilusionante temporada (la segunda consecutiva en la categoría -en la primera el club disputó los 'play-offs' de ascenso) sino que también van a poner muy en el candelero el futuro de la entidad.

En los últimos días fue destituido el director deportivo de los éxitos del club, Antonio Gómez, y también uno de los mejores jugadores de la plantilla, Gaizka Maiza, ha hecho las maletas para firmar por el Básquet Castelló de la Primera FEB. Ahora el futuro del entrenador, el joven y prometedor Íñigo Núñez, pende de un hilo, y el enfrentamiento entre el cuerpo técnico y la plantilla con la directiva es bastante evidente. Mal asunto, aunque todavía hay tiempo de ponerle remedio.

El Ciudad de Huelva cayó por 79-72 ante el Rioverde Clavijo en un duelo en el que fue de más a menos y en el que lógicamente se trasladó a la cancha todo el runrún de connotaciones negativas con las que el equipo afrontó el duelo. Incluso la expedición estuvo a punto de no viajar hasta Logroño debido a las malas condiciones del autobús.

Fulgurante inicio

El caso es que la derrota, segunda consecutiva tras la cosechada ante el Biele ISB, ha escocido debido a que el Clavijo marchaba en la zona baja. Ahora los riojanos suman seis triunfos y diez derrotas mientras que los onubenses llevan nueve victorias y siete derrotas. Mismo guarismo que el de su próximo rival, el Archena, que es cuarto en la tabla, sólo un puesto por detrás del Ciudad de Huelva.

El cuadro de Íñigo Núñez hizo un primer cuarto casi perfecto que parecía que iba a encarrilar la victoria, ya que se marchó con una ventaja de 12 puntos en el electrónico (17-29, min. 10). La mantuvo al descanso con el 37-49 después de un igualado parcial de 20-20 en el segundo cuarto.

Nuestro jugador Gaizka Maiza ha decidido aceptar la oferta del club Amics del Básquet Castelló de Primera FEB, como ha afirmado el propio jugador en RRSS. pic.twitter.com/WDhmiWNPdV — 𝘾𝙞𝙪𝙙𝙖𝙙 𝙙𝙚 𝙃𝙪𝙚𝙡𝙫𝙖 (@CiudadDeHuelva) February 1, 2025

Pero a partir de ahí el equipo onubense se vino abajo. Cedió por 23-10 en el tercero, con lo cual encaró el último con un marcador ya en desventaja de 60-59. Y en el cuarto final de nuevo claudicó por 19-13 hasta el 79-72 definitivo. Curiosamente los visitantes fueron mejores en los apartados de los rebotes (31-39) y las asistencias (16-18).

El máximo anotador del Ciudad de Huelva fue Chobi Yo, con 15 puntos, y en las filas del CB Clavijo brilló Joseph Field, con 18. Tuvo 17 créditos de valoración, por los 19 de Chobi Yo y Pau Treviño en el bando onubense.

ESTADÍSTICAS COMPLETAS DEL ENCUENTRO