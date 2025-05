Haideé Ojeda: «Me atrevo a decir que el bádminton no sería lo mismo sin ninguno de nosotros»

Haideé Ojeda es una 'one club woman'. Toda su vida deportiva ha estado vinculada al bádminton y lo ha hecho a través del Club Bádminton IES La Orden. Es el club que fundó su padre, Paco Ojeda, en el que también jugó su hermano, Eliezer, con los que ha impulsado una etapa dorada en una entidad que es ejemplo de cómo permanecer en la elite, coleccionar títulos y formar jóvenes a través del deporte. El pasado domingo la onubense, que lleva 30 años en esto, levantó como capitana en Cartagena la décima de las 10 Copas de campeones de la Liga Nacional de División de Honor que tiene el equipo. La ida de la final la jugó lesionada, un ejemplo más de su compromiso. Ha estado en todas estas finales y ha vivido en todas las ocasiones la alegría en la que desemboca el duro trabajo de todo un año. En esta ocasión, este éxito le sirve para abrochar del mejor modo posible una carrera repleta de victorias, títulos y grandes recuerdos, con aprendizajes, con momentos que han forjado quién es hoy. Como todo eso en la memoria se sostiene la amplia sonrisa que la define. Se retira del tapiz como jugadora, pero seguirá apoyando a su equipo desde otras facetas para seguir contribuyendo a una trayectoria de la que toda Huelva debería sentirse más que orgullosa.

-Décimo título para el CB IES La Orden. ¿A qué sabe esta Copa? ¿Alguna anécdota o celebración especial?

-Esta copa sabe de otra manera para mí. Es el final de mi carrera deportiva en el nivel más alto, por lo que ha sido muy especial cerrar esta etapa de mi vida habiendo ganado mi último partido junto a mi eterno compañero Pablo Abián y ayudando al club en esta final a ganar la décima Liga de División de Honor. Este año no hemos podido celebrar todavía el título, ya que tuvimos que disputar la vuelta de la final en Cartagena (Murcia) el domingo por la mañana, por lo que queda pendiente esa celebración y, sin ninguna duda, lo celebraremos (risas). Anécdotas hay miles… Cada encuentro, cada final, se vive de forma distinta y esta no ha sido menos. No te puedo contar lo bien que lo pasamos y disfrutamos cada momento porque no acabaría nunca. Me quedo con todo lo vivido.

«Ya se me hace muy difícil compaginar trabajo, vida social y entrenamientos de bádminton a buen nivel para poder responder con el primer equipo»

-¿Qué balance hace de la temporada y de cómo ha ido la final?

-Esta última temporada ha sido muy dura para mí. Ya se me hace muy difícil compaginar trabajo, vida social y entrenamientos de bádminton a buen nivel para poder responder con el primer equipo. Los fines de semana que ha habido jornadas de liga fuera de casa, son muy cansados y prácticamente unía una semana con la siguiente. Además, cada año puedo sacar menos tiempo para ir a entrenar y, tal y como hemos visto, ya nuestros pequeños tienen muy buen nivel y me costaba estar a la altura para poder seguirles el ritmo, lo cual me producía frustración a mi misma por no verme a mi nivel de siempre para poder disputar los partidos ni poder ayudarlos a ellos bien a entrenar. La final ha ido de menos a más. Sabíamos que era un encuentro muy difícil. Cartagena tiene un equipo muy completo, muy bueno y así lo demostró en la fase regular. El equipo jugó muy bien y conseguimos llevarnos la ventaja de 4-3 en el encuentro de ida. Se nos puso la final de cara, pero aun así, íbamos con el objetivo muy claro, intentando jugar mejor que en la ida si cabía. Y así fue. Pudimos ganar el dobles mixtos y empezar así el encuentro con ventaja. Los dobles femenino y masculino fueron incluso mejor que en la ida y también los ganamos. Ya teníamos el encuentro prácticamente ganado y, aunque Laura Santos jugó muy bien, no pudo con la ucraniana de Cartagena, pero Mark Caljouw consiguió el último punto de la victoria y ¡llegó la décima!

Con Pablo Abián, al que considera un hermano H24

-Décimo título para club y es la única onubense que ha estado en todos los títulos. No sé si hay alguien con más en España, a parte de los 10 que también tiene Pablo Abián.

-Así es, de los 10 títulos, en los 10 he formado parte de la plantilla y he jugado la mayoría de los encuentros y todas las finales. Desde que tengo uso de razón tengo una raqueta de bádminton en la mano y he defendido los colores de este club y de esta ciudad.

«¡Jamás me iría a otro club! Siempre lo dije y lo he cumplido»

¡Jamás me iría a otro club! Siempre lo dije y lo he cumplido. No estoy segura de si en los 12 títulos de liga que tiene el CB Rinconada, mi eterna compañera de dobles femenino, Laura Molina o alguno de sus otros jugadores ha pertenecido a la plantilla en activo en los 12 títulos.

-Precisamente con él ha formado una pareja de dobles mixto prácticamente imbatible. ¿Cuál ha sido su principal clave y fortaleza?

-Todos conocemos a Pablo Abián dentro de la pista, pero yo lo conozco dentro y fuera de ella. Para mí es como un hermano. Creo que su lucha, su entrega, su valentía, su tesón, su cabezonería y su espectacular bádminton han hecho de nosotros una pareja de dobles mixtos tan consistente y tan dura que en los 13 años que él lleva en el club y que llevamos jugando juntos, sólo hemos perdido cuatro partidos de dobles mixtos en la Liga de División de Honor.

-En el ránking histórico, el IES La Orden ya a está a dos títulos del CB Rinconada. ¿Ve posible que se alcancen las 13 coronas?

-¡Por supuestísimo que sí! En los últimos 13 años hemos conseguido 10 títulos de liga, pero deberíamos llevar 11. La Fesba no nos dejó jugar la final en 2020 tras la pandemia, cuando la liga era top8 y todos contra todos, ya habíamos acabado la fase regular como primeros con solvencia y no se nos dio el título. No se nos dejó jugar la final más adelante como sí hicieron con el resto de campeonatos. A los dos meses Fesba sacó una normativa que dice que si vuelve a pasar lo mismo, sí darán el título al primer clasificado de la Liga Regular. Al siguiente año teníamos el mismo equipo, los demás equipos también y fue el año que se nos descendió administrativamente. Había que haberlo jugado pero pongo la mano en el fuego en que habríamos vuelto a ganar.

«Podríamos llevar ya 12 títulos y el año que viene luchar por que fueran 13»

Podríamos llevar ya 12 títulos y el año que viene luchar por que fueran 13. Nos veo fuertes, un equipo que no sólo se caracteriza por experiencia en la pista, sino también por ser una gran familia fuera de ella. Esto último es lo que nos hace más fuertes, el ser una familia muy unida, con cada uno de los componentes del club, padres, madres, niños y todo aficionado y patrocinador que nos apoya cada año.

-¿Cuándo decidió que su carrera deportiva acabaría aquí y por qué? El broche no ha podido ser mejor, ¿no? ¿Quiere seguir vinculada al bádminton de alguna forma?

-Desde que empecé a trabajar en 2014 como fisioterapeuta sabía que iba a ser mucho más difícil compatibilizar mi carrera deportiva con la laboral. Por desgracia el bádminton es un deporte minoritario del que nadie en este país puede tener como forma de vida y trabajo. Es por ello por lo que fui decidiendo dejar poco a poco de jugar a bádminton, dejando primero de competir a nivel internacional, después a nivel nacional en las competiciones individuales y, por último, la competición de Liga Nacional de Clubes de División de Honor. El broche ha sido casi el idílico, pero es verdad que ha sido un poco extraño. Nueve días antes de jugar el encuentro de ida de la final me rompí el gemelo y el sóleo y hasta el mismo sábado 17 por la mañana no intenté moverme en pista lo más normal posible. Finalmente pude jugar vendada. Hasta casi ganamos el partido y no me hice más daño. La semana siguiente pude entrenar prácticamente con normalidad pero con algo de miedo y pudimos sacar el partido de dobles mixtos en Cartagena, lo que nos dio una gran ventaja y conseguir finalmente el título. A si es que dentro de lo malo, ha terminado lo mejor posible.

«Iré a ver los encuentros de Liga en casa y los ayudaré con mi profesión como fisioterapeuta y si les hace falta que les eche una mano en los entrenamientos»

Por supuesto que voy a seguir vinculada al club y a mis compañeros. Iré a ver los encuentros de Liga en casa y los ayudaré con mi profesión como fisioterapeuta y si les hace falta que les eche una mano en los entrenamientos previos a las ligas o en alguna ocasión puntual, también lo haré. De momento quiero descansar y no pensar en tener que coger la raqueta de nuevo.

-Echa la vista atrás y ¿con qué momentos se queda de todos estos años?

-Uufff… creo que es muy difícil elegir con qué momentos quedarme. Desde que empecé esta aventura todos los momentos vividos, tanto los malos, de los cuales he aprendido muchísimo y me han hecho madurar como jugadora y como persona, como los buenos, que son muchísimos en estos 28-30 años de dedicación y tantísimas alegrías, buenos momentos y personas que ahora son parte de mi vida, se me hace muy muy difícil elegir momentos concretos. Me quedo con todos. Si volviera a nacer, volvería a seguir los mismos pasos que hasta hoy, no cambiaría nada.

-¿Cómo empezó en el bádminton? ¿Se imaginaba conseguir tantas cosas?

-Como ya sabéis, mi padre, Paco Ojeda, fundó el Club Bádminton IES La Orden en el mes de septiembre del mismo año que yo nací, 1989. Aunque él no nos ha obligado nunca ni a mi hermano Eliezer ni a mí a coger una raqueta de bádminton, prácticamente nacimos con ella en la mano. Siempre hemos hecho varios deportes durante nuestra infancia y cuando los estudios se fueron complicando, nos tuvimos que quedar con uno, y fue el bádminton.

«En mi época la Fesba no apoyaba a las modalidades de dobles y casi todo lo que hemos conseguido mi compañera Laura Molina y yo, prácticamente ha sido costeado por nosotras mismas»

Creo que el sueño de todo deportista es llegar a lo más alto en su deporte. Ir a unos Juegos Olímpicos es lo único que me ha faltado en mi carrera deportiva, pero en mi época la Fesba no apoyaba a las modalidades de dobles y casi todo lo que hemos conseguido mi compañera Laura Molina y yo, prácticamente ha sido costeado por nosotras mismas. Eso hacía que fuera imposible intentar una clasificación a unos Juegos Olímpicos, debido a que hay que competir muchísimo en el extranjero para conseguir meterte en puestos de clasificación. Lo que si hemos conseguido es ir a varios Europeos, a varios Mundiales, a los primeros Juegos Olímpicos Europeos, en los que quedamos quintas y la verdad es que cuando era pequeña me imaginaba poder llegar a tener esas oportunidades, pero cuando se hace realidad, ¡parece mentira que lo hayamos podido cumplir! Conseguir todo eso, conseguir varias medallas de bronce a nivel europeo y una de plata con mi club en el Campeonato de Europa de clubes, ganar Campeonatos de España en todas las categorías, ganar 11 Campeonatos de España Absolutos no siendo para nada fácil con el nivel que ha habido en bádminton hasta hace unos años… La verdad es que no pensaba conseguir ni un cuarto de todo lo que he conseguido.

-Los Ojeda sois sin duda una saga en el bádminton nacional, con su padre de director técnico y entrenador, su hermano también cómo técnico y antes jugador y su madre siempre apoyando. ¿Cómo se vive el bádminton en casa? ¿Habrá continuidad en una tercera generación?

-En casa siempre se ha vivido con mucha intensidad este deporte. Para todos nosotros ha sido una forma de vida que nos ha educado y nos ha hecho crecer como personas. Nos ha hecho aprender mucho y nos ha ayudado a estar donde estamos hoy día cada uno de nosotros.

«Ninguno de nosotros seríamos como somos sin el bádminton y me atrevo a decir que el bádminton no sería lo mismo sin ninguno de nosotros»

Ninguno de nosotros seríamos como somos sin el bádminton y me atrevo a decir que el bádminton no sería lo mismo sin ninguno de nosotros. La continuidad en una tercera generación la tendrán que elegirlo ellos mismos cuando sea el momento. Creo que tanto mi hermano como yo haremos como mis padres. Queremos que hagan deporte, el que sea y el que les guste, pero siempre querremos que estén vinculados al deporte.

-¿Cree que la sociedad onubense valora suficientemente lo que significa tener un club instalado en la élite y rindiendo a este nivel?

-Creo que la sociedad no es consciente de lo que este club ha conseguido crecer desde hace ya casi 36 años. El trabajo que lleva detrás a nivel administrativo, económico, coordinativo y de formación de deportistas, pero sobre todo de personas. Las personas que no hayan vivido nunca desde dentro todo el trabajo que tiene un club deportivo, no son conscientes de lo difícil que es crear, hacer crecer y, sobre todo, cuando llegas al nivel en el que estamos nosotros, mantenernos ahí arriba durante tanto tiempo. El conseguir estar donde estamos durante tanto tiempo es por trabajo, trabajo y más trabajo. Cada componente de club en su papel, pero trabajo igualmente.

-Una calle o un monumento ya para el CB IES La Orden ¿no?

-Pues creo que menos que una calle, el nombre a un pabellón polideportivo, un monumento o algo muy significativo no se merece este club. Como he dicho antes, los que hemos visto desde cero crecer a este club sabemos el trabajo que hay detrás de él y absolutamente todo lo que hemos conseguido, seguimos consiguiendo y conseguiremos no se merece menos que un gran reconocimiento en esta ciudad.

-¿Qué futuro ve en la cantera del club? ¿En quién delega su puesto en el dobles mixto?

-En los últimos años el club ha creado una estructura de trabajo y evolución de la cantera muy buena. Los pequeños tienen varios niveles de escuelas para progresar en nivel de entrenamiento.

«La camiseta de rayas del CB IES La Orden está por todos los pabellones y se ha ganado un respeto y un legado»

Tenemos cinco equipos en diferentes ligas desde los más pequeños hasta División de Honor donde pueden ir mejorando su nivel de competición, así como varios técnicos que se encargan de entrenarlos e ir a campeonatos individuales y concentraciones de las selecciones andaluza y española de cada categoría, teniendo siempre representación del club en muchas de las competiciones provinciales, autonómicas y nacionales. Creo que la camiseta de rayas del CB IES La Orden está por todos los pabellones y se ha ganado un respeto y un legado. Ahora mismo no hay ninguna pequeña del club que vaya a 'heredar' mi puesto en el dobles mixtos, pero seguro que no tardará en llegar.