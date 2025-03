¿Es real la foto que se ha hecho viral de la ermita de El Rocío rodeada de agua?

Las lluvias suelen ser una bendición para la mayoría porque hace falta para la agricultura, para que no haya sequía en verano, para llenar los pantanos y embalses... Pero lógicamente cuando llueve demasiado y se alcanzan los avisos amarillos o incluso naranja por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que ha tenido en los últimos días buena parte de la provincia de Huelva puede haber riesgo de desastres naturales que conlleven daños materiales y personales.

Por fortuna ese no está siendo el caso en Huelva más allá de algunas carreteras que han visto restringido el tráfico o de varias fincas agrícolas que han sufrido desperfectos. En la zona del Condado, por ejemplo, el pasado fin de semana se suspendió, por culpa de la lluvia y de las fuertes previsiones también de viento, el multitudinario Rosario Jubilar Rociero el próximo sábado día 8 de marzo.

Y también la pasada semana el Ayuntamiento de Almonte y el servicio de emergencias 112 informaron de que había «una crecida considerable del caudal» en zonas cercanas al arroyo de la Rocina, en la aldea de El Rocío, además de que el Paso de la Canaliega se cortó en ambos lados también por el exceso del caudal de agua que pasaba por encima del mismo.

Y también la página oficial del Espacio Natural de Doñana indicó que se cerró parcialmente el sendero Charco del Acebrón debido a las lluvias caídas.

La ermita almonteña de El Rocío este martes a mediodía con eol firme prácticamente seco pese a las fuertes lluvias caídas h24

De ahí que en la noche de ayer ya entraran las lógicas dudas acerca de si una fotografía que se había hecho viral a través de las redes sociales y de los grupos de Whatsaap de amigos, familiares o compañeros de trabajo era real o un montaje.

La instantánea era de la ermita de la Virgen del Rocío rodeada de agua y se apreciaban incluso olas que se aproximaban a ella. Sin duda llamaba mucho la atención. Pero nada más lejos de la realidad. Puestos en contacto con el Ayuntamiento de Almonte, tranquilizaban a la ciudadanía señalando a Huelva24.com que «la fotografía no es de ahora. No es real. No sabemos si fue un montaje o no en su día, pero anda rondando por ahí desde hyace ya varios año».

Buen drenaje

Y añadían, enviando fotos de esta misma mañana, es decir, sólo horas antes de que en teoría se hubiese hecho la 'instantánea viral' que «el frontal del santuario suele drenar bien y cuando deja de llover vuelve a su estado. Además, tenemos las máquinas constantemente sacando agua, por lo que no hay que temer que ocurra nada grave aunque haya fuertes lluvias en la zona«. Aclarada pues la duda.