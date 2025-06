Salida de la Virgen del Rocío 2025, en directo: salto de la reja, procesión y última hora

Llegó la hora. Después de varios días de romería, la Virgen del Rocío saldrá a las calles de la aldea en unas horas. Lo hará cuando concluya el rezo del Santo Rosario y el posterior salto de la reja, uno de los momentos más icónicos de la romería que cada año se suele producir entre las 2.30 y las 3.00 horas. A través de Huelva24 podrás seguir en directo todo lo que ocurra en la aldea durante este día tan importante para todos los rocieros y devotos de la Virgen del Rocío.

{% if SportTiempo != '' %} {{SportTiempo}} {% else %} {{FormattedHour}} {% endif %} {% if SportIconHTML != '' %} {{SportIconHTML}} {% endif %} {{Content}} {{ScribbleAUthorHTML}}