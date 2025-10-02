Si te gusta la carne ibérica tienes que ir a este restaurante de la Sierra de Huelva: tiene unas vistas increíbles a un castillo

La provincia de Huelva es un auténtico paraíso para los amantes de la gastronomía. En la costa, los pescados y mariscos frescos son los grandes protagonistas. Sin embargo, en la Sierra, marca la diferencia el cerdo ibérico, de donde se sacan jamones, embutidos y carnes a la brasa que también forman parte de una tradición que define la cocina de la provincia.

En la capital, sitios como la Taberna El Condado son una buena opción para probar chacinas y carnes ibéricas. Pero es en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche donde se encuentran restaurantes que combinan el producto local con un entorno único. Entre ellos hay uno que sobresale no solo por la calidad de su cocina, sino también por sus vistas privilegiadas a un castillo.

Este restaurante de la Sierra de Huelva destaca por su carne ibérica y sus vistas a un castillo

En Cortegana se encuentra El Mirador de Don José, un restaurante que se ha ganado un lugar entre los mejores de la sierra onubense.

Restaurante El Mirador de Don José Dirección: Avenida de las Minas, 53b - 21230 Cortegana, Huelva.

Teléfono: 610 88 89 56.

Horario: de jueves a lunes, de 13.00 a 17.00 horas; además, viernes y sábados abre de 20.30 a 01.00 horas. Cierra los martes y los miércoles.

Web: www.miradordonjose.com.

Su propuesta combina producto local de kilómetro 0 con un gran respeto por la tradición culinaria andaluza, a la que incorporan técnicas actuales como la cocina a baja temperatura. El resultado son platos que mantienen la esencia de siempre con un toque renovado.

Platos de carne ibérica servidos en el restaurante El Mirador de Don José El Mirador de Don José

Su carta pone especial atención en las carnes ibéricas, aunque también destacan cortes de vacuno y cordero, pescados frescos de la costa onubense y arroces. Todo ello en un espacio cuidado al detalle y con un gran atractivo añadido, su terraza, desde la que se disfrutan unas vistas impresionantes al castillo de Cortegana.

Vistas al castillo de Cortegana desde la terraza del restaurante El Mirador de Don José El Mirador de Don José

Además, El Mirador de Don José ostenta con un Solete Repsol y está incluido en su guía, donde cuenta con esta valoración: «Un mágico restaurante con vistas a uno de los castillos mejor conservados de España. Destaca la carne ibérica, pero también encontrarás una buena carta típica de la costa firmada por Fernando Cativelli».