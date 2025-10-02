Si te gusta la carne ibérica tienes que ir a este restaurante de la Sierra de Huelva: tiene unas vistas increíbles a un castillo

La provincia de Huelva es un auténtico paraíso para los amantes de la gastronomía. En la costa, los pescados y mariscos frescos son los grandes protagonistas. Sin embargo, en la Sierra, marca la diferencia el cerdo ibérico, de donde se sacan jamones, embutidos y carnes a la brasa que también forman parte de una tradición que define la cocina de la provincia.
Su propuesta combina producto local de kilómetro 0 con un gran respeto por la tradición culinaria andaluza, a la que incorporan técnicas actuales como la cocina a baja temperatura. El resultado son platos que mantienen la esencia de siempre con un toque renovado.
Su carta pone especial atención en las carnes ibéricas, aunque también destacan cortes de vacuno y cordero, pescados frescos de la costa onubense y arroces. Todo ello en un espacio cuidado al detalle y con un gran atractivo añadido, su terraza, desde la que se disfrutan unas vistas impresionantes al castillo de Cortegana.
Además, El Mirador de Don José ostenta con un Solete Repsol y está incluido en su guía, donde cuenta con esta valoración: «Un mágico restaurante con vistas a uno de los castillos mejor conservados de España. Destaca la carne ibérica, pero también encontrarás una buena carta típica de la costa firmada por Fernando Cativelli».
