El bacalao con tomate que no olvidarás nunca se sirve en este bar de Huelva: «De los que se recuerdan»
Esta exquisita tapa es todo un emblema de uno de los establecimientos más clásicos de la capital onubense
En Huelva, comer bien está garantizado. Basta con pedir un montadito de carne mechada del Bar Los Cuartelillos, unas chacinas o carnes ibéricas de la Taberna El Condado, o alguna de las tartas caseras de la Tartería Las Alemanas. Todos estos establecimientos han adquirido fama entre los onubenses por esas especialidades que sirven y que tanto gustan a su clientela.
A esa lista de paradas imprescindibles se suma otro local de Huelva. Allí preparan un bacalao con tomate que ha ganado fama propia y que muchos consideran un plato difícil de olvidar.
Este es el bar de Huelva que sirve un bacalao con tomate que no olvidarás nunca
En pleno centro de Huelva se encuentra el bar Los Maestres, un clásico que forma parte de la vida de muchos onubenses desde 1976. Su terraza, amplia y soleada, es la gran protagonista; con mesas altas y bajas, y con vistas al Parque de las Palomas, a pocos pasos del Mercado de Abastos, donde siempre hay ambiente para tapear con una cerveza o una copa de vino.
Bar Los Maestres
-
Dirección: Plaza Doce de Octubre, 1 - 21001 Huelva.
-
Teléfono: 633 72 23 00.
-
Horario: de lunes a sábado, de 07.00 a 16.00 horas y de 20.00 a 23.30 horas. Los domingos, solo de 07.00 a 16.00 horas.
-
Web: no tiene, sino página de Facebook y cuenta de Instagram.
El local es pequeño, con paredes que cuentan décadas de historia, pero su oferta lo ha convertido en un referente. Aquí se pueden probar desde las gambas y el jamón de Huelva hasta montaditos, tapas y raciones que van cambiando cada semana. Y entre todo lo que sirve, hay un plato de lo más exquisito, su bacalao con tomate, un emblema que hace que muchos lo consideren uno de los bares más imprescindibles de la capital.
De hecho, el bar Los Maestres, que ya en 2021 recibió el premio a la mejor tapa de la ciudad, confirma su peso en la escena gastronómica onubense apareciendo también en la Guía Repsol: «Clásico entre clásicos en Huelva, Los Maestres lleva más de medio siglo mimando el tapeo local. El bacalao con tomate, de los que se recuerdan, gambas frescas, jamón, montaditos y un trato que sabe a casa. Una terraza amplia para disfrutar de la ciudad onubense sin prisas«.