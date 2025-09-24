Edu Míguez: «Las Meigas y Correlimos se unen para formar algo más grande de lo que éramos por separado»

Una nueva propuesta que aúne lo mejor de las dos que se fusionan. Edu Míguez, el que fuese chef y alma mater, junto a su hermana, del mítico restaurante Las Meigas, desvelaba este miércoles su nuevo destino, la abacería Correlimos, donde desembarca confiando en poner en marcha un concepto diferente, fusión del que hasta ahora representaban ambos restaurantes.

Así lo ha explicado el cocinero a Huelva24, señalando que la idea en esta nueva etapa es «conseguir un híbrido entre esa hostelería clásica que ofrecíamos en Las Meigas, y esa otra mucho más moderna y dinámica de Correlimos«. Eso sí, se mantendrá lo mejor de cada una, porque al dinamismo, la apertura y las propuestas innovadoras del céntrico establecimiento se le quiere sumar »el tratamiento de la materia prima en la cocina y la atención al detalle y personalizada« que se ofrecía en Las Meigas.

Así, este nuevo comienzo no es tan nuevo si se tiene en cuenta que Edu Míguez llega a Correlimos acompañado de su hermana Sara, jefa de sala en Las Meigas y que «aquí se encargará de ese trabajo tan importante de formar a los camareros en trato y atención»; y que la colaboración entre ambos establecimientos viene de lejos.

«Nosotros empezamos a trabajar juntos hace más de un año, cuando nos contactaron para hacer el evento de los miércoles crudos. Nos conocíamos de antes, eran clientes de siempre, pero ahí se inició una relación profesional que ha ido evolucionando«, explica el chef.

«Desde el primer momento me pareció maravillosa su manera de gestionar, el modelo que habían puesto en marcha, así que la verdad es que estoy muy ilusionado«, reconoce, aunque como chef -también se incorpora en calidad de socio- su trabajo aún está por definir, ya que el modelo actual de Correlimos se basa en las conservas y los montaditos, más al estilo abacería.

«Seguiremos con los eventos y con mi incorporación la idea es evolucionar hacia la restauración, claro«, señala Míguez, que confía en el acierto de esta ubicación y la experiencia en gestión de Correlimos para alumbrar »un nuevo concepto que mejore lo que ya había«.

Pasado en Las Meigas

El anuncio de este nuevo proyecto llega a dos meses después del cierre de Las Meigas, el histórico restaurante fundado en 1976 por los gallegos José Míguez y José Alonso. l cierre, oficializado el pasado 31 de julio, supuso un golpe para la hostelería local, pero también abrió la puerta a una nueva etapa. «Mientras yo esté en una cocina, Las Meigas siempre estará presente», confesaba entonces Edu Míguez, que junto a su hermana Sara había asumido el relevo generacional del negocio en 2017.

Ahora los dos inician su camino en un nuevo establecimiento en el que, de algún modo, se mantendrá el espíritu del ya desaparecido.