En esta tartería de Huelva preparan tartas caseras de estilo alemán: «¡Son una perdición!»

En Huelva no faltan opciones para los amantes del dulce. En la ciudad pueden encontrarse diversas heladerías que son imprescindibles, así como churros con chocolate para desayunar o merendar, o las clásicas torrijas que regresan cada Semana Santa. Sin embargo, estos son solo algunos ejemplos de la variedad repostera que se puede encontrar en la capital onubense.
Por otra parte, en lo que respecta a las tartas, hay una propuesta en Huelva que sobresale por encima del resto. Se trata de una tartería que ha hecho de las recetas alemanas su sello distintivo, elaborando tartas caseras con un estilo muy particular.
Esta es la tartería de Huelva donde preparan tartas caseras de estilo alemán
La Tartería Las Alemanas se ha consolidado en Huelva como uno de esos lugares que combinan tradición y cuidado por el detalle. Su espacio es acogedor, ideal para disfrutar con calma de un café o un té bien preparado acompañado de algo dulce. Además de este, cuenta con otro local en Matalascañas.
Tartería Las Alemanas
-
Dirección de Huelva: Calle Sor Angela de la Cruz, 2 - 21003 Huelva.
-
Dirección de Matalascañas: Sector B, 87, Edificio el delfín, local 1 - 21760 Matalascañas, Huelva.
-
Teléfonos: 691 56 16 62 / 653 82 44 25
-
Horario: de lunes a viernes, de 08.30 a 13.30 horas y de 15.30 a 22.00 horas. Los sábado, de 09.00 a 13.30 horas y de 16.30 a 22.00 horas. Los domingos, de 09.00 a 13.30 horas y de 15.30 a 22.00 horas. El local de Matalascañas abre solo sábados y domingos, de 14.30 a 22.00 horas.
-
Web: no tiene, sino página de Facebook.
El verdadero sello de la casa son sus tartas de estilo alemán. Se caracterizan por ser elaboraciones contundentes, con masas esponjosas o quebradas y rellenos generosos que van desde cremas suaves hasta frutas o frutos secos. A ellas se suman hojaldres y otras especialidades artesanales que han hecho de este local una referencia en la capital onubense.
Sin embargo, la carta de este sitio no se limita a las tartas, pues también ofrece galletas variadas, opciones elaboradas con frutas frescas y varios platos pensados para quienes buscan alternativas más ligeras o sin lactosa. Además, la Tartería Las Alemanas cuenta con un Solete Repsol y aparece en su guía con este comentario: «Esta familia lleva casi 40 años haciendo tartas caseras al estilo alemán, en Huelva y Matalascañas. Chocolate con plátano, tiramisú, mousse de turrón... son una perdición».