Vox califica a Puente de «ministro Pinocho» y dice que su anuncio sobre el AVE a Huelva solo responde a la cercanía de elecciones

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha respondido al anuncio realizado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el que aseguraba que el AVE a Huelva llegaría para 2028 y considera que se debe a la cercanía de las elecciones, al tiempo que ha instado a los onubenses a «no creer ni a PP ni a PSOE, que llevan haciendo promesas tantos años en Huelva que luego no han cumplido«.

En una nota de prensa, Gavira ha dicho que «de este Gobierno y de este ministro Pinocho uno no se cree absolutamente nada, entre motivos porque vemos lo que está sucediendo no solo en Andalucía, sino en todo el país. A todos los onubenses y todos los andaluces nos gustaría creernos las palabras del ministro, lo que pasa es que luego hay que ver lo que está sucediendo en el sistema ferroviario de Andalucía donde no son capaces de gestionarlo de una manera eficiente«, ha añadido.

Para el portavoz de Vox en Andalucía, el anuncio de Puente «no responde más que a época próxima a elecciones«, por lo que teme que «esto va a ser y a quedar en una promesa incumplida más».

Palabra clave: licitar

«Todos los políticos lo que hacen es prometer y dar la palabra clave que es licitar», ha criticado Gavira, tras lo que ha manifestado que «en Huelva, mejor que nadie, saben la de años que llevan prometiendo el tren de alta velocidad, una promesa que nadie ha cumplido, ni socialistas ni populares. Ahora vivimos en Andalucía con un Gobierno del PP, pero antes teníamos un gobierno socialista. Ahora vivimos con un Gobierno en España del PSOE, pero antes había un gobierno del Partido Popular, sin embargo «llevamos muchos años de promesas, de licitaciones, pero lo cierto y verdad es que el tren no llega», ha afeado a ambos partidos.

Manuel Gavira, ha insistido en lo «muy necesario» que es el AVE «para el desarrollo de Huelva», asegurando que «con un Gobierno de Vox en la Junta de Andalucía y en el Gobierno de España, »el AVE va a llegar a Huelva, pero no es una promesa va a ser una realidad«, para lo que considera necesario »recabar la confianza de los andaluces cuando llegue el momento de las elecciones« y »no creer a los políticos que llevan haciendo promesas tantos años en Huelva que luego no han cumplido, como los del PP y PSOE«, ha concluido.