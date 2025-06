Los socialistas de Huelva califican de «gran fraude» los dos años de Gobierno de Pilar Miranda

El Partido Socialista de Huelva ha calificado de «gran fraude» los dos años de Gobierno del Pilar Miranda (PP) al frente del Ayuntamiento de Huelva. El portavoz del PSOE, Fran Baluffo ha señalado en sala de prensa que alcanzado el ecuador de la legislatura se han anunciado proyectos que «sólo se han quedado en titulares».

«Han sido los dos peores años de la última década en esta ciudad. Dos años para olvidar. Pilar Miranda se ha convertido en una pesadilla para los onubenses, que se sienten estafados«, ha resaltado Baluffo, que ha agregado que »Huelva no necesitaba una alcaldesa que posara bien en las fotos, sino una que se arremangara y que resolviera problemas«.

El portavoz socialistas ha recalcado que Pilar Miranda «ha demostrado que no sabe, no quiere o no puede estar a la altura« y que »mientras ella vive instalada en la propaganda, los onubenses siguen esperando soluciones que nunca llegan«.

Proyectos de la ciudad

Baluffo ha asegurado que Pilar Miranda lleva «dos años vendiendo humo», una «pura propaganda de una gestión fantasma» y ha lanzado preguntas al aire sobre varios proyectos. Entre ellos ha mencionado la Ciudad de la Justicia, el parque del Ferrocarril, la plaza mayor en el antiguo mercado del Carmen, el desbloqueo del Ensanche Sur y San Antonio Montija, la peatonalización de la zona de La plaza Quintero Báez, la rehabilitación de la Plaza Niña, del Parque Robinson en El Molino, el segundo Palacio de Congresos, el nuevo recinto colombino, el nuevo complejo deportivo junto a la Ría, los grandes conciertos en el Nuevo Colombino. el nuevo contrato de la limpieza y el plan de rehabilitación de viviendas municipales.

«En campaña electoral prometió lo que sabía que no iba a hacer y perpetró un gran engaño a los onubenses, que le dieron la confianza para gobernar», ha indicado el concejal socialista, que ha expresado que Miranda se promocionó en el Puerto apropiándose del trabajo de otros y aprovechando la gran cantidad de recursos que mueve esta institución que depende del Gobierno de España, y ahora los ciudadanos están descubriendo el pastel. Pilar Miranda los engañó a base de propaganda y autobombo«.

«Viviendo de la herencia»

«Pilar Miranda lleva dos años viviendo de la herencia», ha asegurado Baluffo, que apunta en estos dos años ha inaugurado, cortado cintas y colocado placas con su nombre «en todos los proyectos heredados del anterior Gobierno del PSOE», como la peatonalización del centro con la nueva fuente en la Plaza de las Monjas, la nueva Plaza de la Merced, la nueva Plaza de San Pedro, la rehabilitación del cuartel de Santa Fe, además del que será el Mercado de San Sebastián. También ha citado las obras de la Fábrica de Harina, los antiguos almacenes municipales como espacio cultural yla peatonalización de la calle Isaac Peral.

«Se está montando su propia película con un guión que no es suyo, porque su gestión, la que le pertenece solo a ella, es ciencia ficción«, ha subrayado el edil socialista, que también ha hecho referencia a que en estos dos años Pilar Miranda ha destinado «millones de euros de dinero público a campañas de publicidad engañosa y propaganda para intentar mejorar su imagen pública ante la pésima gestión de este gobierno municipal».

«10 millones en publicidad y propaganda»

Ha precisado que cuando acabe este año 2025, la alcaldesa se habrá gastado «10 millones de euros en dos años en publicidad y propaganda y en placas con su nombre grabado en proyectos donde no ha movido un dedo».

«Solo este año, el gasto en publicidad ha aumentado más de 40 veces lo que ha incrementado el presupuesto para limpieza. Mientras Huelva se ensucia y se deteriora, Pilar Miranda solo se preocupa por limpiar su imagen«, ha reflejado Baluffo, que ha indicado que «le miente a los vecinos y les dice que no hay dinero en el Ayuntamiento. Pero esconde que se lo está gastando ella en fotos y en autobombo».

También se ha referido a la situación de los barrios. «Desde La Orden a Pérez Cubillas, o desde el Seminario a zafra, no hay un solo barrio de esta ciudad que se libre del abandono de este equipo de Gobierno», ha opinado Baluffo, que ha dicho que la fotografía es la de «las plagas, la basura acumulada, la mugre en las aceras, la maleza invadiéndolo todo».

«Nunca Huelva ha estado tan sucia ni tan abandonada en los últimos diez años. Nunca. Y lo decimos con tristeza, no con rabia: nos duele profundamente ver a Huelva en este estado. Nunca la hemos visto tan sucia, tan dejada, tan sola. Nos da pena lo que está ocurriendo con nuestra ciudad«, ha asegurado el portavoz socialista, que ha añadido que »nos duele aún más ver cómo quienes deberían cuidarla, prefieren dedicarse únicamente a cuidar de ellos mismos y de su propia imagen. Puro egoísmo institucional«.

Protestas

Baluffo también ha hecho referencia a que «la puerta del Ayuntamiento se ha convertido en una manifestódromo» y que han pasado por allí las vecinas de Pérez Cubillas pidiendo que arreglen sus viviendas, los colectivos desahuciados del Tiro Pichón, los vecinos de Nueva Santa Lucía exigiendo la limpieza de su barrio, la Plataforma de Isla Chica contra la construcción de un centro comercial en el barrio, los vecinos de Pasaje El Greco, de la Plataforma de Amigos del Parque Moret y otros colectivos en defensa del patrimonio, contra la construcción del albergue municipal en el Parque Moret, los trabajadores despedidos del Palacio de los Deportes Carolina Marín y los vecinos de la Plaza Alonso Quijano en Los Rosales.

Subida de impuestos

Desde el PSOE también se ha remarcado que el Partido Popular ha subido todos los impuestos municipales en estos dos años de legislatura. «Los ha subido nueve veces. Muchos de ellos con su voto de calidad como alcaldesa que vale el doble en caso de empate», ha indicado Baluffo, en referencia a casos como la subida un 15% del IBI.