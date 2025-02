El alcalde de Punta Umbría señala a los vecinos por el parón en la regeneración de El Portil: "Se han relajado"

El Ayuntamiento de Punta Umbría interpuso en julio ante la Audiencia Nacional una reclamación patrimonial contra la Dirección General de la Costa y el Mar por valor de 2,6 millones de euros. Se trata de la cantidad en la que presupuestó los destrozos que desde el año 2017 venía registrando la playa El Portil «por la inacción del Gobierno», como informó en su día el Consistorio del municipio costero onubense. Por ahora no ha habido respuesta pese a los continuos requerimientos, como explicaba esta semana a Huelva24.com el alcalde de la localidad, José Carlos Hernández Cansino, que está dolido por el perjuicio que le causa dicho grave problema tanto a los vecinos de este núcleo como a los turistas que acuden allí.

«La postura que está teniendo en este tema la Dirección General de Costas, entidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, es obstruccionista al cien por cien desde el punto de vista procesal. De hecho, ya ha sido requerida en varias ocasiones por la Audiencia Nacional, que es desde donde se está llevando el requerimiento contencioso administrativo que interpusimos. El recurso lo hicimos en octubre de 2023 y ese mismo mes se admitió a trámite. Y después el 8 de noviembre de ese año se le requirió a Costas el expediente administrativo. Desde esa ocasión la Audiencia Nacional le ha hecho varios requerimientos más para que lo aporte y no lo ha hecho. En junio de 2024 la Audiencia Nacional les dijo que lo aportaran ya y que no cabían más excusas, e incluso hizo un apercibimiento de sancionar al funcionario o a la autoridad que no lo hiciera. Y en septiembre otra vez se lo volvió a requerir de manera inmediata como estuviese. Parece el cuento de nunca acabar», esgrime.

El primer edil puntaumbrieño desvelaba una novedad en el caso por la que considera que llevan las de ganar en este enrevesado litigio: «En todo ese tiempo descubrimos el motivo de tanto retraso, y es que vimos que había un informe de Gabriel Cuena, el Jefe Provincial de Costas, en el que se reconocía lo que decíamos nosotros, que por parte de Costas se actuó regenerando con arena la playa en los años 2018, 2019 y 2020, asumiendo por tanto que era su competencia hacer eso. Nos daban la razón con ese informe pero nos decían que lo que ocurre en El Portil es causa de fuerza mayor por los efectos de la naturaleza que hay que respetar y, por lo tanto, no es previsible y no se puede achacar una inacción de ellos, que es lo que le achacábamos nosotros. La realidad es que eso choca con todo lo que está pasando ahora y lo que había pasado anteriormente. Si en 2018, 2019 y 2020 actuaron regenerando la playa como fórmula de mantenerla y para que no hubiera daños en accesos, pasarela, duchas…, y desde entonces no lo están haciendo, ahora parece que se va a iniciar de nuevo un expediente encaminado a hacer una nueva aportación de arena».

A finales del año pasado este diario avanzó que la Dirección General de Costas le propuso a la Junta de Andalucía que la playa del Portil, muy castigada en los últimos años por los temporales, se recuperara con la aportación de arena procedente de la extracción de los bajos situados en los alrededores de la costa, un entorno en el que se forman bancos de arena de diferentes dimensiones. Pero de momento la Junta y la Subdelegación dan la callada por respuesta cuestionados sobre este tema. La Junta sólo indicó que sus técnicos están estudiando las diferentes zonas para poder coger arena de allí analizando si son compatibles con el medio ambiente. Pero el proyecto ni siquiera está a día de hoy licitado, por lo que El Portil, debido a los plazos legales en un asunto de este tipo, se quedará sin esa parte de la playa por tercer verano seguido, permaneciendo cerrada a los veraneantes y sin servicios. Hernández Cansino se mostraba dolido porque sólo conoce las noticias de ese posible proyecto de un nuevo aporte de arena por lo que lee en prensa al no haber recibido ningún tipo de comunicación oficial por parte de las administraciones implicadas.

Entre temporales y falta de actuación de las administraciones, la playa de El Portil presenta este aspecto laura salguero

«Primero actuó Costas y luego la anterior Subdelegada del Gobierno (Manuela Parralo) dijo que había que dejar crecer la Flecha del Rompido y que la playa se regeneraría sola con el paso de los años. Y ahora la nueva Subdelegada (María José Rico) dice que se va a hacer una nueva aportación de arena. Pero a nosotros de este proyecto, si es que existe, no nos ha dicho nada. Se lo ha dicho a la Asociación de Vecinos pero a nosotros como Ayuntamiento de Punta Umbría no nos han notificado nada. Como si no existiéramos. Según dicen, eso está en trámites de información de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, porque es más problema de ellos que de la de Medio Ambiente por el tema de los bivalvos. Nosotros lo desconocemos y nos da igual la administración que lo haga, aunque la competencia es de Costas, pero lo que queremos es que se actué ya y se regenere la playa si es que esa es la solución técnica. Tienen que hacer algo ya«, recalca, y añade que »lo que está muy claro es que si se hizo durante cuatro años y ahora hay un proyecto, después de todo lo que nos dijeron a nosotros en 2021, 2022, 2023 y 2024 nos tienen que pagar esos daños que hemos sufrido en nuestras instalaciones municipales y en propiedades privadas. Eso está clarísimo que es responsabilidad del que tenía unas competencias que no ha asumido, que es Costas».

El alcalde de Punta Umbría no sólo le lanzaba un dardo a la Subdelegación del Gobierno sino también a la Asociación de Vecinos Portileños, que cree que no está poniendo toda la carne en el asador para defender su playa. Al respecto, apuntaba que «vamos a mantener nuestra postura pese a los bandazos políticos que está dando el Ministerio con este tema. No sé cuál es la solución técnica que podría hacer permanecer la arena allí, como por ejemplo se ha hablado del espigón de La Antilla o de otros aportes que se van a hacer en Matalascañas. Lo que sí sé es que al Portil se le ha abandonado y los que padecen todo esto son los vecinos. Además, denuncio expresamente que aquí el único que puede ser interlocutor con otra administración es el Ayuntamiento. Al Portil lo representa el Ayuntamiento de Punta Umbría, y lo que suceda en la parte de Nuevo Portil le corresponde al Ayuntamiento de Cartaya. Todo lo que se haga con una asociación de vecinos, que representará a sus asociados, que no sé cuántos serán, eso no es representar El Portil. Creo que por mera lealtad institucional todos los pasos que se den se deberían consultar previamente con nuestro Ayuntamiento, y ya después si se quiere con una asociación de vecinos. Además, nosotros hemos mantenido nuestra presión pero no ha ocurrido eso con los vecinos, que se han relajado con las exigencias a la Subdelegación, y la vista está. En Huelva se hizo una manifestación de los municipios en los que había problemas con sus playas y la única a la que no se le ha dado solución ha sido la del Portil por confiar en las palabras y no en los hechos».

«Es una temeridad mantener esa zona abierta»

José Carlos Hernández Cansino da ya prácticamente por perdida la temporada de Semana Santa y verano en esa zona de la playa de El Portil: «Mucho me temo que ya no llegamos a la Semana Santa ni seguramente al verano porque el proyecto de desbloquear esa zona para coger arena de allí aún no se ha presentado y no está aprobado técnicamente ni se ha licitado».

Eso sí, quería dejar muy claro que sólo son 800 metros y que el resto de la playa está perfectamente habilitada y los vecinos y turistas podrán disfrutarla con totales garantías. «El Portil tiene una zona de playa que está perfectamente con todos los servicios, con una zona de Protección Civil, con una Escuela de Vela, con un chiringuito que se une hacia la parte en la que está el Alma Beach. A mí no me gusta decir que El Portil no tiene playa porque decir eso sí que hace un daño turístico. Tiene unos 800 metros que por la inacción de Costas no se puede utilizar pero después hay muchos metros de playa que están perfectamente dotados con todos los servicios y esperemos que estén muy bien en esta Semana Santa», señalaba el primer edil de Punta Umbría, que ya el año pasado ordenó anular la zona azul (ORA) en esas calles que dan a las bajadas cerradas a la playa, una medida que tiene previsto también repetir en 2025.

NO CORRERÁ RIESGOS «Es una temeridad abrir esa zona porque turistas que no conozcan cómo funcionan las mareas se pueden quedar atrapados» JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ CANSINO Alcalde de Punta Umbría

Y se sinceraba a la hora de señalar los motivos por los que esos 800 metros de playa permanecerán una vez más cerrados al público: «Siempre he dicho que nosotros por pura responsabilidad en cuanto a seguridad no podemos mantener abierta una playa en la que en cada pleamar, que es algo que sucede dos veces al día, la zona se queda sin playa. No podemos instalar unos accesos para que en una pleamar fuerte se los lleve la marea. No tenemos capacidad económica ni medios para asumir eso. Es una temeridad mantener esa zona abierta porque habrá turistas que no conozcan cómo funcionan las mareas y perfectamente se pueden quedar atrapados. Con las escolleras que han hecho los vecinos aquellos es incluso un poco más peligroso».