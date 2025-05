El tiempo en Huelva: nuevo repunte térmico y un horizonte soleado

De momento la dorsal que ha conformado la Corriente de Chorro sobre la península permite que ascienda aire cálido en latitud, al tiempo en superficie contamos con una situación anticiclónica, luego más estabilidad imposible. Buen tiempo el fin de semana y, por mucho que en el resto de España la semana próxima volverán las tormentas y las precipitaciones, en esta isla aislada de la realidad que es Huelva (1), al menos con esto del tiempo, estamos en primerísima línea. No tenemos infraestructuras, pero sí que tenemos un sol que vale un potosí. Ea.

Este fin de semana a disfrutar cada cual con lo que más le apetezca. Desde senderismo allá por la parte de Fuenteheridos o Valdelarco, hasta bañitos en la playa de la Bota; desde visitar las bodegas del Condado a montarte en el tren de época de la mina de Riotinto. Cada cual a su bolo y a aprovechar que tanto este fin de semana, cuando vuelva la inestabilidad a toda España, Andorra y Portugal, nosotros estaremos con el pie cambiado, disfrutando del sol y de las buenas temperaturas, con alguna nubecilla en el cielo para adornar más que nada. Vamos con la previsión por comarcas.

Predicción por comarcas, del 15 al 18 de mayo

Sierra. Aunque hoy nos hemos levantado con el día un poco fresco, a partir de mañana las mínimas ascenderán y el fin de semana estarán por encima de los doce grados y en toda la Sierra, así como lo están leyendo. Las máximas también experimentarán un decidido ascenso, pudiéndose alcanzar los veintisiete grados en buena parte de la zona este sábado. El resto de días no le irán a la zaga. En cuanto a los cielos, despejados con alguna nube para hacer bonito, vientos flojos y normalmente de poniente. Ale, a disfrutar del fin de semana.

Andévalo. Fin de semana soleado, con escasa nubosidad y temperaturas que, en la parte más occidental, en la Raya, podrían alcanzar los veintiocho grados. Las mínimas también ascenderán y el sábado podría el termómetro no bajar de los catorce en todo el Andévalo. Vientos flojos y variables.

Campiña–Condado. Fin de semana soleado y con excelentes temperaturas, muy escasa nubosidad y vientos flojos de poniente. Las máximas se acercarán a los treinta que anticipan el verano, mientras que en las mínimas ocurre otro tanto y no será raro que el termómetro no baje de los catorce durante todo el fin de semana.

Litoral. Si en la mitad oriental no se llega a los treinta será por muy poco. Temperaturas en franco ascenso, con mínimas que el fin de semana no bajarán de los quince o dieciséis. El verano, casi sin que nos demos cuenta, se acerca. Vamos a tener unos días soleados, con vientos flojos y apenas alguna nubosidad para recordarnos que desde luego en agosto, todavía no estamos. Buen tiempo, o buenísimo, para todo el fin de semana.

(1) Curiosísimo el argumento que el ministro Puente, el del disparate ferroviario español, ha utilizado para negar la absolutamente necesaria conexión con la autovía de la Plata, para hacer real una promesa de medio siglo, el asunto de la N-435. Dice el hombre que tiene poco tráfico y muestra unas cifras cercanas a lo que sería ideal para meterle mano a la carretera. En contra de esta estulticia, servidor, que no se dedica a la política, solo tiene que argüir que cada vez que marcha a Badajoz para ver a la familia, o para ir al teatro en Mérida, no puede tomar la ruta que sería normal por la 435, sino que toma el camino y va hasta Sevilla y desde allí a Mérida y Badajoz. El caso es que todas las personas que conozco y que hacen esa ruta, hacen lo mismo, de modo y manera que, a uno de los ministros más ineficaces de la historia reciente de España, bastaría con decirle que haga de una puñetera vez la autovía tan demandada y comprobará que el tráfico aumenta. También se le podría decir al señor ministro que Huelva es la única capital de una provincia con límites territoriales con otras tres, pero que para llegar a sus capitales vecinas, siempre hay que dirigirse primero a Sevilla y luego a Badajoz o a Cádiz. Esta carencia de infraestructuras básicas, es a juego con otra la mar de curiosa, bueno, la mar o el río, pues se trata de una ciudad, Huelva, encajada entre dos ríos, y con tan sólo un puente sobre cada uno de ellos. Se le podría decir esto al señor ministro, pero seguro que piensa que Huelva está en las Chimbambas o incluso más allá del golfo de Magallanes, que viendo lo que estamos viendo no debe ser el único golfo del gobierno de su majestad Sánchez I el Sanchista.