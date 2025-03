Íñigo Vélez no se fía del colista Intercity: «Está con el agua al cuello pero es engañoso porque es un buen equipo»

Íñigo Vélez, el entrenador del Recreativo de Huelva, ha pasado esta mañana por la sala de prensa del Nuevo Colombino para aludir al choque de este domingo (Antonio Solana, 19.30 horas) contra el Intercity, colista de la categoría y rival directo de los albiazules por la permanencia. Sólo tendrá las bajas de los lesionados Alberto López y Juan Pablo Pereira y comenzaba reconociendo que la derrota contra el Betis Deportivo escoció a su plantel.

«El día siguiente al partido no fue nada fácil porque estábamos todos ilusionados por lograr la segunda victoria seguida. Ese día fue jodido para todos y analizamos el partido, que en general no fue malo pero esas dos acciones desafortunadas nos llevaron a perder. Desde el miércoles hemos entrenado con todo el convencimiento y las ganas de recuperar esos puntos que se nos escaparon el otro día en casa«, destacaba.

Pese a la derrota, el entrenador vitoriano sacaba también algunos aspectos positivos: «Por ocasiones no está siendo, aunque es verdad que nos está faltando eficacia. En los dos últimos encuentros las hemos generado, pero nos está faltando esa capacidad de acierto. Más allá de eso el equipo a nivel defensivo somos sólidos y solidarios y no nos están creando muchas ocasiones los rivales. Estamos haciendo buenos partidos últimamente y nos falta la fortuna de marcar más goles. Yo confío en la gente que tenemos arriba y también en los de segunda línea«.

Vélez sacaba la cara para defender a su capitán, el guardameta Rubén Gálvez, destacando que «es lo de siempre. Si nosotros llegamos a ganar, ese error se hubiese quedado en una anécdota, como pasó con lo de Caye Quintana en Alicante. No tengo ninguna duda con él. En el primer gol no esperas que se den esas carambolas con Rubén Serrano y Raúl Navas, y en el segundo tanto no te esperas ese accidente, y menos de Rubén Gálvez. Pero está a un nivel muy alto y ese día hizo dos o tres muy buenas paradas. Cuando los de atrás fallan se ve más que los de arriba, pero tengo claro que mi confianza sigue siendo cien por cien en él«.

La vuelta de Pablo Caballero

Del regreso de Pablo Caballero, que ya tuvo minutos contra el filial verdiblanco, esgrimía que «es un jugador referencia que sabe moverse muy bien en el área cuando hay muchos centros y llegadas. Estoy encantado con todos y tengo cinco o seis delanteros y como entrenador confío más en unos que en otros en un momento dado pero para mí todos son importantes y el que esté arriba que lo aproveche».

Sobre el choque de este domingo ante el Intercity, colista y peor local del grupo, el míster albiazul declaraba que «para mí es un partido clave. Está claro que desde que estoy aquí sólo pienso en el siguiente partido y tenemos esa necesidad porque cada vez queda una semana menos y seguimos a un punto de salir. Nosotros tenemos que ganar y puede ser un encuentro muy importante para poder sacar la cabeza. Cada semana será una pelea constante y hay que salir convencidos y en la línea de los últimos partidos quitando el último resultado en casa. Puede ser un partido clave para afrontar las siguientes semanas. Hay muchos equipos en una situación parecida. Aún ganando tenemos que seguir porque esto desde el principio sabíamos que iba a ser difícil hasta el final«.

Y sobre el rival, no considera que le vaya a poner las cosas fáciles al Decano pese a su posición clasificatoria. «Es un poco engañoso porque no ha sacado puntos, pero de los cuatro últimos partidos ha ganado dos y le empató al Castilla. Perdió con el Alcorcón pero no hizo un mal partido. Vemos la dificultad que tiene ganar cada encuentro y la igualdad que hay. Es un buen equipo pero están con el agua al cuello y necesitan ganar porque no han tenido la fortuna de ganar muchos encuentros. Su primera idea no era la de estar abajo. Tenía buenos jugadores y en invierno también se reforzó con buenos futbolistas. Si el domingo no juega Locadia, lo hará Modeste, que también buen jugador. Están algo más descolgados que nosotros en la tabla pero todos los equipos estamos metidos en un puño. Nos jugamos mucho y hay que apretar«, concluyó Vélez.